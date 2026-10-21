Giulia Be e Conor Kennedy vão de penetras a casamento em Noronha
Convidados pelo irmão da noiva, cantora e herdeiro americano surpreenderam os presentes; artista ainda cantou o sucesso 'Menina Solta'
Por Letícia Montrezor
Giulia Be, de 27 anos, e o marido, Conor Kennedy, de 32, surpreenderam uma noiva ao aparecerem de surpresa em seu casamento em Fernando de Noronha, Pernambuco. O casal passava a lua de mel na ilha.
Reprodução / Instagram
Nas redes sociais, a influenciadora Débora Coelho contou que o irmão encontrou os dois e os convidou para a cerimônia. Giulia aceitou e ainda cantou o sucesso "Menina Solta" durante a festa.
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Fã da artista, Débora comemorou o encontro. "Meu casamento já seria inesquecível, mas vocês conseguiram deixar essa história ainda mais surreal", escreveu. No dia seguinte, os dois também participaram de um encontro no Forte dos Remédios.
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A noiva, que trabalha com vistos americanos, brincou com a presença do integrante da família Kennedy. "Eu sempre soube que tinha uma ligação forte com os Estados Unidos, só não imaginava que ia descobrir isso no meu casamento em Noronha", declarou.