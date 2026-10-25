Musical com Alessandra Maestrini reconta história do filme ’Titanic’ - Divulgação/Edgar Machado

Musical com Alessandra Maestrini reconta história do filme ’Titanic’Divulgação/Edgar Machado

Publicado 25/10/2026 05:00

Alessandra Maestrini é uma das protagonistas do espetáculo "Titanique - O Musical", em cartaz no Teatro Claro Mais RJ, na Zona Sul, até 8 de novembro. Na comédia, ela interpreta a cantora canadense Céline Dion, que dá voz ao sucesso "My Heart Will Go On", canção-tema de "Titanic" (1997), de James Cameron. A personagem assume o papel de narradora e conduz uma releitura da história de amor entre Jack e Rose.

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Na preparação, a atriz se dedicou a reproduzir características marcantes da estrela mundial. "[Tem] muita técnica vocal e muita brincadeira com as marcas registradas de gesto e trejeito vocal. Ou seja: 100% homenagem. E aqui no Brasil pude acrescentar os trocadilhos entre palavras em francês e português, já que Céline é de Quebéc, cidade franco-canadens, e nunca a ouvimos falando português", conta.

O papel trouxe novos estímulos para a carreira de Alessandra, que passou a investir ainda mais no preparo físico para suas apresentações. "Aprimorei minha técnica vocal estudando a diva e também me animei a ser mais ferozmente física nos meus shows, o que me estimula muito a mergulhar com tudo na academia e nas aulas de dança".

A artista destaca que no palco a graça está na reação de quem já conhece o desfecho do clássico, mas se surpreende com as situações inusitadas do musical. Sob a direção de Gustavo Barchilon, a montagem aposta no humor irreverente para desconstruir cenas e personagens do filme.

"A cumplicidade com o público, que também conhece essa história de trás para frente e gargalha com a gente dos absurdos sugeridos vinculando a historia original, nosso universo brasileiro e ícones da cultura pop", afirma.

Explorar o lado cômico de canções conhecidas pela carga dramática é um dos aspectos que divertem Alessandra no espetáculo. "É delicioso!", resume. Para manter o equilíbrio entre o humor e a qualidade musical, a atriz aposta na excelência em ambas as frentes. "Sendo foda nas duas coisas", completa.

O resultado da montagem entre os espectadores brasileiros surpreendeu os criadores do espetáculo. "A intimidade do público carioca com a linguagem do besteirol é única e absolutamente cúmplice. Os autores originais ficaram de queixo caído o quanto o espetáculo funciona ainda melhor aqui do que nos Estados Unidos", revela.

Ao lado de um elenco formado por nomes como Marcos Veras, Giulia Nadruz, Luis Lobianco e Valéria Barcellos, Alessandra Maestrini destaca a sintonia construída durante os ensaios e que se estende para fora do palco. A convivência entre os artistas tem sido marcada pela afinidade e o desejo de manter a parceria em outros projetos.

"Nós somos tão apaixonados uns pelos outros, tão fãs do talento... dialogamos e brincamos com tamanha sintonia, que passamos o dia gargalhando e se cuidando, no palco, na coxia, e mesmo fora do espetáculo. Pensamos criar uma companhia porque sintonia fina assim é coisa rara e preciosa", declara.

Serviço

Titanique - O Musical

Até 08 de novembro

Quando: Quintas e Sextas, às 20h; Sábados, às 16h30 e 20h; Domingos às 16h

Local: Teatro Claro Mais Rio

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 (2º piso) – Copacabana

Ingresso: A partir de R$25 (meia-entrada)