Carlos Alberto de Nóbrega - Reprodução de vídeo

Carlos Alberto de NóbregaReprodução de vídeo

Publicado 21/10/2026 15:43

"Deu tudo certo a cirurgia do carlos Alberto. Está no quarto. Já andou , tomou café de manhã . E agora está dormindo , pq acordou cedo", informou a equipe. O humorista, à frente de "A Praça É Nossa", do SBT, está internado desde sexta-feira (16), quando começou a investigação de uma possível infecção pelo vírus Coxsackie.Nos últimos meses, o artista apresentou cansaço, fadiga e indisposição. A princípio, os sintomas foram atribuídos à idade e a problemas de saúde já conhecidos. Sua mulher, Renata de Nóbrega, decidiu aprofundar a investigação e pediu exames laboratoriais, sorologias e testes para diferentes vírus.Na sexta-feira (16), Renata explicou por que buscou respostas. "O que mais me chamou a atenção foi perceber que sintomas que atribuíamos à idade poderiam ter outra explicação. O cansaço persistente não deve ser automaticamente considerado normal, especialmente quando representa uma mudança no padrão habitual da pessoa. Como médica e esposa, achei importante investigar", afirmou.Na ocasião, os testes de Renata já tinham dado positivo para o vírus, mas o diagnóstico de Carlos Alberto ainda dependia de exames complementares. Segundo as informações mais recentes da equipe, a infecção foi confirmada e agravou um quadro de insuficiência cardíaca que o apresentador já tinha.Os médicos constataram bradicardia, condição em que o coração bate mais devagar, além de outras arritmias. O marcapasso é um dispositivo que ajuda a manter o ritmo cardíaco adequado. Ele segue sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil e do infectologista David Uip. Até o momento, a assessoria ainda não informou uma previsão para a alta hospitalar.Renata também fez um alerta sobre a importância de investigar sinais que persistem. "Nosso objetivo ao compartilhar essa experiência não é causar alarme, mas conscientizar. Algumas infecções virais passam despercebidas, e determinadas complicações exigem diagnóstico e acompanhamento oportunos. Não devemos banalizar sintomas persistentes", declarou.O Coxsackie pertence ao grupo dos enterovírus. A infecção costuma ser leve, mas pode causar complicações em alguns casos, inclusive no coração. Entre as possíveis manifestações estão febre, dor muscular e mal-estar. O vírus pode ser transmitido por contato com secreções e superfícies contaminadas, além da via fecal-oral.