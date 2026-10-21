Carlos Alberto de NóbregaReprodução de vídeo

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Letícia Montrezor
Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, passa bem depois de uma cirurgia para colocar um marcapasso cardíaco, realizada nesta quarta-feira (21), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada ao DIA pela assessoria do apresentador, que já está no quarto e se recupera do procedimento.
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"Deu tudo certo a cirurgia do carlos Alberto. Está no quarto. Já andou , tomou café de manhã . E agora está dormindo , pq acordou cedo", informou a equipe. O humorista, à frente de "A Praça É Nossa", do SBT, está internado desde sexta-feira (16), quando começou a investigação de uma possível infecção pelo vírus Coxsackie.

Nos últimos meses, o artista apresentou cansaço, fadiga e indisposição. A princípio, os sintomas foram atribuídos à idade e a problemas de saúde já conhecidos. Sua mulher, Renata de Nóbrega, decidiu aprofundar a investigação e pediu exames laboratoriais, sorologias e testes para diferentes vírus.

Na sexta-feira (16), Renata explicou por que buscou respostas. "O que mais me chamou a atenção foi perceber que sintomas que atribuíamos à idade poderiam ter outra explicação. O cansaço persistente não deve ser automaticamente considerado normal, especialmente quando representa uma mudança no padrão habitual da pessoa. Como médica e esposa, achei importante investigar", afirmou.

Na ocasião, os testes de Renata já tinham dado positivo para o vírus, mas o diagnóstico de Carlos Alberto ainda dependia de exames complementares. Segundo as informações mais recentes da equipe, a infecção foi confirmada e agravou um quadro de insuficiência cardíaca que o apresentador já tinha.

Os médicos constataram bradicardia, condição em que o coração bate mais devagar, além de outras arritmias. O marcapasso é um dispositivo que ajuda a manter o ritmo cardíaco adequado. Ele segue sob os cuidados do cardiologista Roberto Kalil e do infectologista David Uip. Até o momento, a assessoria ainda não informou uma previsão para a alta hospitalar.

Renata também fez um alerta sobre a importância de investigar sinais que persistem. "Nosso objetivo ao compartilhar essa experiência não é causar alarme, mas conscientizar. Algumas infecções virais passam despercebidas, e determinadas complicações exigem diagnóstico e acompanhamento oportunos. Não devemos banalizar sintomas persistentes", declarou.

O Coxsackie pertence ao grupo dos enterovírus. A infecção costuma ser leve, mas pode causar complicações em alguns casos, inclusive no coração. Entre as possíveis manifestações estão febre, dor muscular e mal-estar. O vírus pode ser transmitido por contato com secreções e superfícies contaminadas, além da via fecal-oral.