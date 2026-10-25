Ensaio Fotografico da atriz Domithila Cattete. - DivulgaÃ§Ã£o/AngÃ©lica Goudinho

Ensaio Fotografico da atriz Domithila Cattete.DivulgaÃ§Ã£o/AngÃ©lica Goudinho

Publicado 25/10/2026 05:00

A mudança de Belém para o Rio de Janeiro aproxima Domithila Cattete de Lia dos Anjos, personagem que interpreta em "Por Você", novela das sete da TV Globo . Assim como a atriz, a jovem deixa o Pará para começar uma nova etapa longe de casa. A experiência pessoal ajudou Domithila a compreender os sentimentos da sobrinha de Iracema (Ana Rosa), que chegou à trama trazendo afeto, alegria e espontaneidade para a rotina da família de Bela (Sheron Menezzes).

fotogaleria



“Me ajudou em tudo. Acho que entendi os sentimentos da Lia, que estava numa cidade nova e conhecendo muitas pessoas novas. Eu também passei por isso”, conta a atriz. A vivência no teatro em Belém também contribuiu para a construção da personagem, especialmente nas expressões e nos gestos. Para ela, interpretar uma jovem da mesma região de onde veio é uma oportunidade de levar essa experiência para a televisão. “Me ajudou em tudo. Acho que entendi os sentimentos da Lia, que estava numa cidade nova e conhecendo muitas pessoas novas. Eu também passei por isso”, conta a atriz. A vivência no teatro em Belém também contribuiu para a construção da personagem, especialmente nas expressões e nos gestos. Para ela, interpretar uma jovem da mesma região de onde veio é uma oportunidade de levar essa experiência para a televisão.





Uma relação de afeto e acolhimento





Na novela, Lia cria um vínculo especial com Samuca (Kadu Spínola). A relação entre os dois é marcada pela proximidade e pela escuta, com a personagem ocupando um lugar de acolhimento na vida do menino. Domithila define a conexão entre eles como uma troca afetiva que também se constrói fora das cenas.



“Se eu pudesse dar uma palavra para ele, seria afeto e acolhimento”, afirma. Segundo a atriz, Lia oferece a Samuca uma presença familiar e alguém disposto a ouvi-lo no cotidiano. “É uma troca muito bonita.”



A aproximação dos atores começou antes das gravações. Domithila participou de uma preparação com Kadu e Tati, preparadora do menino. Como os dois ainda não se conheciam, a proposta foi conversar e brincar para criar intimidade. Eles chegaram a inventar uma dancinha e um sinal juntos.



“Foi algo bem natural e espontâneo”, lembra. Para a atriz, trabalhar com uma criança também exigiu descobrir outra forma de se relacionar em cena, diferente da preparação entre atores adultos.



Domithila acredita que o vínculo entre Lia e Samuca vai se aprofundar à medida que os personagens se conhecerem e confiarem mais um no outro. Ela descreve Lia como uma mulher que carrega a própria história, mas também tem muito amor, alegria e espontaneidade. O nome da personagem, diz, combina com a maneira como ela chega à casa de Bela, que enfrenta o luto e precisa cuidar dos filhos da melhor amiga.





Entre as semelhanças e as diferenças





Apesar da identificação com a trajetória de Lia, Domithila ressalta que as duas não são iguais. A atriz se reconhece na experiência de deixar a cidade de origem e começar uma vida em outro lugar, mas aponta características da personagem que não correspondem à sua personalidade.



“Ela acredita em todas as pessoas que chegam”, comenta. A relação de Lia com o celular também é diferente: enquanto a personagem anda com o aparelho no bolso, Domithila destaca esse hábito como uma das distinções entre elas. A habilidade na cozinha é outra diferença. Lia cozinha muito bem, enquanto a atriz diz que se vira no preparo das refeições.



A personagem também representa uma nova faceta de seu trabalho. Em "Pssica", série da Netflix lançada em 2025, Domithila interpretou Janalice, uma jovem vítima de tráfico humano. A atriz considera os papéis bastante diferentes e explica que a passagem de uma personagem para outra não acontece de forma imediata: é parte do trabalho de descobrir as características, a história e o modo de agir de cada uma.



“É o trabalho do ator, a gente vai descobrindo os personagens e interpretando”, afirma. Para ela, Lia tem autonomia, vontades e liberdade para se expressar, características que a distinguem de Janalice.





A descoberta de novos caminhos no audiovisual





Depois de "Pssica", Domithila passou a investir em cursos voltados para o audiovisual e teve novas experiências de interpretação. Uma delas foi o filme "Teste para Cardíaco", no qual construiu uma jornalista a partir da combinação de diferentes histórias, sem se basear em uma pessoa específica.



No processo, a atriz criou características próprias para a personagem e incluiu uma referência à Universidade Federal do Pará (UFPA). A escolha repercutiu entre estudantes da instituição, que se reconheceram na história. Para Domithila, a experiência ampliou sua bagagem artística e mostrou como detalhes desenvolvidos durante a preparação podem contribuir para a identificação do público.



“Tudo isso constrói uma bagagem artística que a gente vai descobrindo coisas novas e consegue colocar nesses novos personagens como a Lia dos Anjos”, diz, ao falar também das diferentes formas de interpretação que conheceu em trabalhos e experiências no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Nordeste.



A atriz também vê espaço para ampliar a presença de histórias da região Norte nas produções brasileiras. Para ela, a diversidade cultural local pode aparecer em narrativas de diferentes gêneros, não apenas em histórias ligadas a temas específicos da região. Além de romance e comédia, ela cita possibilidades que passam pela ficção científica e por questões ambientais.



Na televisão, Domithila também tem enfrentado o ritmo particular de uma novela diária. A rotina pode incluir dez ou 12 cenas em um dia e nenhuma no seguinte, com gravações de segunda a sábado. Diferentemente do teatro, em que a preparação e os ensaios se estendem por meses e a resposta do público é imediata, ou do cinema, em que o lançamento pode ocorrer muito tempo depois das filmagens, a novela permite acompanhar a repercussão enquanto a história continua sendo construída.



“A história não para. E a gente também não sabe o desfecho da história. É um roteiro aberto que a gente vai recebendo ali e criando meio que todo mundo junto”, explica.



O retorno dos espectadores tem sido positivo. Uma tia da atriz, que mora em Marapanim, no Pará, chegou a dizer que mandaria cupuaçu azul para ela, depois de uma cena em que Lia procura a fruta e não a encontra. Nas ruas e nos mercados, Domithila também tem ouvido comentários de pessoas que comemoram a chegada da personagem à casa de Bela.



Ao falar sobre o que mais gosta no ofício, a atriz volta à etapa de construção dos papéis, que considera uma das partes mais importantes do trabalho. Desde o teatro, ela se interessa pelas aulas de corpo, voz, relações e movimento que antecedem a apresentação. No audiovisual, esse processo continua sendo o que mais a mobiliza.



“O que eu mais gosto é estar gravando, estar parando ali e se descobrindo”, afirma. Depois de interpretar personagens criadas a partir de diferentes referências, Domithila diz que gostaria de viver uma pessoa real, pesquisando seus gestos e sua maneira de existir para levar essas características ao próprio corpo.