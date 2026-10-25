Ensaio Fotografico da atriz Domithila Cattete.DivulgaÃ§Ã£o/AngÃ©lica Goudinho

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Karilayn Areias
A mudança de Belém para o Rio de Janeiro aproxima Domithila Cattete de Lia dos Anjos, personagem que interpreta em "Por Você", novela das sete da TV Globo. Assim como a atriz, a jovem deixa o Pará para começar uma nova etapa longe de casa. A experiência pessoal ajudou Domithila a compreender os sentimentos da sobrinha de Iracema (Ana Rosa), que chegou à trama trazendo afeto, alegria e espontaneidade para a rotina da família de Bela (Sheron Menezzes). 
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Domithila Cattete interpreta Lia dos Anjos na novela das sete
Domithila Cattete interpreta Lia dos Anjos na novela das sete
Domithila Cattete interpreta Lia dos Anjos na novela das sete
Domithila Cattete interpreta Lia dos Anjos na novela das sete Por Você, da TV Globo - Divulgação/Angélica Goudinho


“Me ajudou em tudo. Acho que entendi os sentimentos da Lia, que estava numa cidade nova e conhecendo muitas pessoas novas. Eu também passei por isso”, conta a atriz. A vivência no teatro em Belém também contribuiu para a construção da personagem, especialmente nas expressões e nos gestos. Para ela, interpretar uma jovem da mesma região de onde veio é uma oportunidade de levar essa experiência para a televisão.



Uma relação de afeto e acolhimento



Na novela, Lia cria um vínculo especial com Samuca (Kadu Spínola). A relação entre os dois é marcada pela proximidade e pela escuta, com a personagem ocupando um lugar de acolhimento na vida do menino. Domithila define a conexão entre eles como uma troca afetiva que também se constrói fora das cenas.

“Se eu pudesse dar uma palavra para ele, seria afeto e acolhimento”, afirma. Segundo a atriz, Lia oferece a Samuca uma presença familiar e alguém disposto a ouvi-lo no cotidiano. “É uma troca muito bonita.”

A aproximação dos atores começou antes das gravações. Domithila participou de uma preparação com Kadu e Tati, preparadora do menino. Como os dois ainda não se conheciam, a proposta foi conversar e brincar para criar intimidade. Eles chegaram a inventar uma dancinha e um sinal juntos.

“Foi algo bem natural e espontâneo”, lembra. Para a atriz, trabalhar com uma criança também exigiu descobrir outra forma de se relacionar em cena, diferente da preparação entre atores adultos.

Domithila acredita que o vínculo entre Lia e Samuca vai se aprofundar à medida que os personagens se conhecerem e confiarem mais um no outro. Ela descreve Lia como uma mulher que carrega a própria história, mas também tem muito amor, alegria e espontaneidade. O nome da personagem, diz, combina com a maneira como ela chega à casa de Bela, que enfrenta o luto e precisa cuidar dos filhos da melhor amiga.



Entre as semelhanças e as diferenças



Apesar da identificação com a trajetória de Lia, Domithila ressalta que as duas não são iguais. A atriz se reconhece na experiência de deixar a cidade de origem e começar uma vida em outro lugar, mas aponta características da personagem que não correspondem à sua personalidade.

“Ela acredita em todas as pessoas que chegam”, comenta. A relação de Lia com o celular também é diferente: enquanto a personagem anda com o aparelho no bolso, Domithila destaca esse hábito como uma das distinções entre elas. A habilidade na cozinha é outra diferença. Lia cozinha muito bem, enquanto a atriz diz que se vira no preparo das refeições.

A personagem também representa uma nova faceta de seu trabalho. Em "Pssica", série da Netflix lançada em 2025, Domithila interpretou Janalice, uma jovem vítima de tráfico humano. A atriz considera os papéis bastante diferentes e explica que a passagem de uma personagem para outra não acontece de forma imediata: é parte do trabalho de descobrir as características, a história e o modo de agir de cada uma.

“É o trabalho do ator, a gente vai descobrindo os personagens e interpretando”, afirma. Para ela, Lia tem autonomia, vontades e liberdade para se expressar, características que a distinguem de Janalice.



A descoberta de novos caminhos no audiovisual



Depois de "Pssica", Domithila passou a investir em cursos voltados para o audiovisual e teve novas experiências de interpretação. Uma delas foi o filme "Teste para Cardíaco", no qual construiu uma jornalista a partir da combinação de diferentes histórias, sem se basear em uma pessoa específica.

No processo, a atriz criou características próprias para a personagem e incluiu uma referência à Universidade Federal do Pará (UFPA). A escolha repercutiu entre estudantes da instituição, que se reconheceram na história. Para Domithila, a experiência ampliou sua bagagem artística e mostrou como detalhes desenvolvidos durante a preparação podem contribuir para a identificação do público.

“Tudo isso constrói uma bagagem artística que a gente vai descobrindo coisas novas e consegue colocar nesses novos personagens como a Lia dos Anjos”, diz, ao falar também das diferentes formas de interpretação que conheceu em trabalhos e experiências no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Nordeste.

A atriz também vê espaço para ampliar a presença de histórias da região Norte nas produções brasileiras. Para ela, a diversidade cultural local pode aparecer em narrativas de diferentes gêneros, não apenas em histórias ligadas a temas específicos da região. Além de romance e comédia, ela cita possibilidades que passam pela ficção científica e por questões ambientais.

Na televisão, Domithila também tem enfrentado o ritmo particular de uma novela diária. A rotina pode incluir dez ou 12 cenas em um dia e nenhuma no seguinte, com gravações de segunda a sábado. Diferentemente do teatro, em que a preparação e os ensaios se estendem por meses e a resposta do público é imediata, ou do cinema, em que o lançamento pode ocorrer muito tempo depois das filmagens, a novela permite acompanhar a repercussão enquanto a história continua sendo construída.

“A história não para. E a gente também não sabe o desfecho da história. É um roteiro aberto que a gente vai recebendo ali e criando meio que todo mundo junto”, explica.

O retorno dos espectadores tem sido positivo. Uma tia da atriz, que mora em Marapanim, no Pará, chegou a dizer que mandaria cupuaçu azul para ela, depois de uma cena em que Lia procura a fruta e não a encontra. Nas ruas e nos mercados, Domithila também tem ouvido comentários de pessoas que comemoram a chegada da personagem à casa de Bela.

Ao falar sobre o que mais gosta no ofício, a atriz volta à etapa de construção dos papéis, que considera uma das partes mais importantes do trabalho. Desde o teatro, ela se interessa pelas aulas de corpo, voz, relações e movimento que antecedem a apresentação. No audiovisual, esse processo continua sendo o que mais a mobiliza.

“O que eu mais gosto é estar gravando, estar parando ali e se descobrindo”, afirma. Depois de interpretar personagens criadas a partir de diferentes referências, Domithila diz que gostaria de viver uma pessoa real, pesquisando seus gestos e sua maneira de existir para levar essas características ao próprio corpo.