Sabrina Sato está grávida do segundo filho - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato está grávida do segundo filhoReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2026 17:42

Sabrina Sato , de 45 anos, falou sobre a espera do segundo filho, nesta quarta-feira (21), fruto do casamento com Nicolas Prattes, de 29. A apresentadora respondeu caixinhas de perguntas nos stories do Instagram, revelando as expectativas para a chegada do caçula e as diferenças da gestação atual para a primeira, quando estava grávida da primogênita, Zoe, de 7.

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"O que percebeu de diferente da primeira gestação?", questionou um internauta. A rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, do Rio de Janeiro, e da Gaviões da Fiel, de São Paulo, respondeu: "Na primeira eu tinha mais tempo para pensar e viver a gravidez. Fiz programas de televisão sobre o assunto, programa de internet, troquei com muitas mães, li, estudei e me aprofundei. Agora, na segunda, a vida continua acontecendo numa velocidade absurda! Tem muito trabalho, gravações, Zoe crescendo muito rápido, casa cheia, cinco cachorros, meu marido... e um bebê crescendo aqui dentro, cheio de amor e saúde", relatou Sabrina.

Outro seguidor também indagou: "Está animada para ser mãe de menino?". A apresentadora, então, xx. "Muito! Estou curiosa para viver tudo isso. Mas acho engraçado como a gente já começa imaginando as diferenças entre criar menino e menina, né? No fundo, cada filho chega com uma personalidade própria e desmonta todas as nossas teorias. A Zoe já me ensinou isso muito bem! Quero descobrir quem ele é, não quem eu imagino que ele vai ser". A filha mais velha é fruto do antigo casamento com o ator Duda Nagle.

"Qual será o signo dele?", perguntou um fã. Sabrina, então, falou sobre a previsão para o dia do nascimento do filho, revelando alguns detalhes do mapa astral da família. "Essa é uma das grandes expectativas aqui de casa! Ele pode ser sagitariano ou capricorniano, dependendo do dia que ele resolver chegar. Eu, aquariana raiz, a Zoe, sagitariana com ascendente em Áries (fogo, fogo), e o Nicolas, taurino que eu amo. Já temos uma combinação interessante de personalidades fortes! Agora imagina mais um chegando para dar opinião nessa família", disse.

De acordo com a resposta da apresentadora, o caçula deve nascer entre 22 de novembro a 20 de janeiro, seguindo o período dos dois signos que são, respectivamente, regidos pelos elementos fogo e terra.

Ultrassom

Mais cedo deste mesmo dia, Nicolas compartilhou a imagem de ultrassom do filho. O ator resgatou um vídeo de viagem com a enteada no último ano e falou sobre pedido de criança para ganhar um irmão. Ele, então, celebrou a gestação. Ao mostrar o registro da ultrassom 3D do filho no sétimo mês de gravidez, ele comemorou o crescimento do bebê. "Depois da espera, então, Deus disse: 'Está aqui. Esse é o de vocês'."