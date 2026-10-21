Thais Carla rebate críticas ao excesso de pele após emagrecer 120 kg - Reprodução Instagram

Thais Carla rebate críticas ao excesso de pele após emagrecer 120 kgReprodução Instagram

Publicado 21/10/2026 19:01

Thais Carla falou sobre autoestima e excesso de pele após perder cerca de 120 kg durante seu processo de emagrecimento. Nesta quarta-feira (21), a influenciadora publicou um vídeo em que aparece de maiô em um parque aquático e respondeu às dúvidas dos seguidores sobre as mudanças em seu corpo.

Segundo Thais, muitas pessoas perguntam como ela lida com a flacidez após a perda de peso. A influenciadora afirmou que não permite que a aparência do corpo limite suas atividades ou impeça que ela use as roupas de que gosta.



“Muita gente fica me perguntando: 'Thais, como é que você está lidando com os excessos de pele?', porque muita gente fica não querendo ir nas coisas por causa do excesso de pele. Gente, eu não deixo de viver, não. Não deixo de viver mesmo!”, declarou.



O processo de emagrecimento da influenciadora envolveu mudanças na alimentação e no estilo de vida, cirurgia bariátrica e uso de canetas emagrecedoras.





Thais Carla fala sobre flacidez após emagrecimento





Thais também comentou a pressão que recebe do público para realizar cirurgias reparadoras para retirar o excesso de pele. Ela afirmou que prefere respeitar o próprio tempo e aproveitar as transformações do corpo ao longo do processo.



“A gente tem que aproveitar cada segundo da transformação dos nossos corpos. É o que estou passando. Emagreci 120 kg, como é que vocês acham que eu não iria ficar mole?”, questionou.



Na sequência, a influenciadora reforçou que a flacidez não impede que se sinta bem com a própria aparência. “Mas vou ficar mole e me sentindo gostosa, que é o mais importante”, afirmou.