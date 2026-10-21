Tania Khalill relata desafios após se mudar para os EUA com Jairzinho - Reprodução Instagram

Tania Khalill relata desafios após se mudar para os EUA com JairzinhoReprodução Instagram

Publicado 21/10/2026 21:11

Tania Khalill revelou que a mudança para os Estados Unidos trouxe desafios pessoais e profissionais. Em entrevista ao podcast Bianca e Elas, apresentado pela atriz Bianca Castanho, ela contou que a decisão de deixar o Brasil ao lado do marido, Jairzinho, e das duas filhas exigiu uma adaptação difícil.

A atriz explicou que a mudança foi uma escolha do casal, que enxergou a experiência como uma oportunidade de rever a própria vida. Apesar disso, ela admitiu que não tinha o desejo de morar fora e sentia receio de se afastar do trabalho e da família.



“Indo para fora, a gente pode se rever, com outro ponto de vista. A gente foi para Nova York antes, foi super desafiador deixar o trabalho de lado, que sempre foi um porto-seguro e uma paixão”, relatou.



Segundo Tania, a ideia de viver nos Estados Unidos partiu principalmente do marido, que já havia estudado no país e tinha vontade de voltar para trabalhar ou se reciclar profissionalmente. Ela contou que os dois já haviam passado uma temporada em Nova York antes da mudança definitiva.



“Era uma ideia que estava ali, mas eu nunca quis. Não tinha essa ambição, nem queria ficar longe do meu trabalho e da minha família”, afirmou.





Atriz relembra adaptação e pandemia





Tania também descreveu as dificuldades de adaptação à língua, à cultura e às tarefas cotidianas em outro país. A atriz contou que os primeiros anos foram especialmente complicados e que precisou de tempo para se sentir conectada à nova realidade.



“Os primeiros anos foram muito difíceis. Acho que até eu conseguir me conectar. É muito radical. Eu vim para ficar um ano e estou há 9. É muito”, disse.



A pandemia de Covid-19 tornou a experiência ainda mais desafiadora. Tania relembrou o período em que deixou Nova York com a família, quando a cidade enfrentava os impactos da crise sanitária.



“Foi um terror, Nova York ficou um filme de terror. Quando pegamos o voo, só tinha um portão aberto, um voo saindo”, contou.



A família voltou temporariamente ao Brasil e permaneceu no país por dois meses. Depois, retornou aos Estados Unidos, mas deixou Nova York e se mudou para a Flórida.