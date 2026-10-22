Ney Matogrosso cancelou show após passar por cirurgia - Reprodução/Instagram

Ney Matogrosso cancelou show após passar por cirurgia Reprodução/Instagram

Publicado 22/10/2026 09:55

Ney Matogrosso , de 85 anos, comunicou o afastamento temporário dos palcos para se recuperar de uma cirurgia. Por recomendação médica, o cantor precisou cancelar a apresentação que realizaria neste sábado (24) em Tiradentes, Minas Gerais.

fotogaleria

"Pessoal de Tiradentes. Estou aqui para dar uma explicação para vocês. Fiz uma pequena cirurgia e o médico me proibiu de trabalhar nesse próximo mês. Não é nada grave, mas é uma coisa 'demoradinha' e que já começando a consertar, mas ainda não está consertado", afirmou em vídeo nas redes sociais.

O artista revelou a nova data em que o show será realizado. "Mas vamos nos encontrar em 27 de fevereiro. Até lá". Segundo a página oficial do evento "Planeta Tiradentes", os ingressos já adquiridos permanecem válidos para a futura apresentação.

Troca com Xuxa Meneghel

Em entrevista ao "TV Fama", da RedeTV!, Ney Matogrosso revelou que tomou a iniciativa de conversar com Xuxa Meneghel e colocar um ponto final no desentendimento gerado após uma declaração da apresentadora no "Domingão com HucK".

"Eu procurei ela, e a gente conversou. Foi ótimo. Eu não tinha nada contra a Xuxa, e ela também não tinha nada contra mim. Eu disse: 'Xuxa, vamos esclarecer isso?'", contou. No ocasião, a apresentadora se retratou pelas declarações.

"Ela disse: 'Ai, Ney, você me desculpa, eu falo demais'. Eu disse que não tinha problema, mas que as pessoas estavam achando que a gente está em guerra. Eu não estava em guerra com ela, nem ela comigo. Pronto, já resolvemos tudo", garantiu.

Relembre a polêmica

Ao rebater críticas sobre os figurinos sensuais usados na turnê "O Último Voo da Nave", Xuxa Meneghel mencionou Ney Matogrosso como exemplo para argumentar que homens não sofrem o mesmo julgamento que as mulheres ao exibirem seus corpos no palco.

"Não é uma crítica porque eu amo o Ney Matogrosso de paixão, mas a gente vê o Ney com as mesmas roupas, o corpo à mostra, dançando, ninguém fala nada, porque a imagem dele é de homem. A minha imagem é de uma mulher de 63 anos. Eles veem uma mulher e falam: ‘Olha que ridícula’. Ninguém chama um homem de ridículo", disse ela.

O artista demonstrou incômodo com a comparação e comentou que a Rainha dos Baixinhos foi desnecessária ao transferir o foco da polêmica para os seus ombros. "Sabe a impressão que dá? Que ela está tirando dela para jogar para mim. Mas não adianta. Comigo não rola isso. Nunca rolou. Nunca ninguém me disse que eu estava velho, que eu não podia estar no palco cantando. Nunca ninguém implicou com a minha roupa, sabe?", disparou.