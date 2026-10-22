Bruna Biancardi contou como tem vivido terceira gravidez - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi contou como tem vivido terceira gravidezReprodução / Instagram

Publicado 22/10/2026 09:38 | Atualizado 22/10/2026 10:07

Bruna Biancardi , de 32 anos, compartilhou os detalhes da terceira gestação, abordando desde desejos alimentares e desafios da maternidade até as diferenças em relação às experiências anteriores. Ao responder a perguntas de seguidores nesta quarta-feira (21), a influenciadora afirmou que o momento atual está "muito tranquilo" e que "tudo [está] indo bem, graças a Deus".

Questionada sobre o que tem sido diferente desta vez, a mulher de Neymar Jr explicou que a rotina está corrida. Na primeira gravidez, segundo ela, tinha mais tempo para pesquisar sobre a fase, comprar itens para a bebê, perceber cada movimento e descansar quando o sono aparecia.

"Na segunda gestação e agora na terceira, a vida está acontecendo em outro ritmo. Minhas filhas não param e já têm vários compromissos na rotina delas. Eu gosto de acompanhar em todos e me sinto culpada se não estou", escreveu.

LEIA MAIS: Prima de Lua Blanco fala sobre últimos momentos da atriz