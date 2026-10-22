Bruna Biancardi contou como tem vivido terceira gravidezReprodução / Instagram
A influenciadora acrescentou que continua conciliando a maternidade com os próprios compromissos e trabalhos. "Eu só paro quando a bebê nascer", brincou. Por outro lado, reconheceu que a correria faz com que viva a gravidez de maneira menos intensa do que na primeira. "Mas o importante é termos saúde e estarmos todas bem."
Desejos na gravidez
Bruna também respondeu se teve vontades diferentes durante a gestação. Segundo ela, os primeiros meses foram marcados pelo que definiu como um "paladar bem infantil", semelhante ao que aconteceu nas gravidezes anteriores.
"Nos primeiros meses, eu fiquei com o paladar bem infantil (...) com vontade de nuggets, arroz com carne moída, arroz com ovo, mas nenhum desejo estranho", contou.
Ao falar sobre os maiores desafios da maternidade, ela foi direta. "Não sentir culpa, educar e conciliar o tempo", respondeu. Bruna é mãe de Mavie, de 3 anos, e Mel, de 1.
A influenciadora ainda relembrou os partos das meninas. "Apesar de eu ter agendado a cesárea, tanto a Mavie quanto a Mel nasceram antes da data 'programada'. A bolsa estourou e fomos para o hospital", afirmou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa