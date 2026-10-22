Dayanne Bezerra afirmou que a família teme pela vida de Deolane BezerraReprodução / Instagram
"Vocês não sabem da metade do que estamos passando além dessa injustiça maldita, ainda tememos pela vida dela, naquele lugar maldito", escreveu Dayanne ao comentar a publicação.
Horas depois, ela voltou às redes sociais com uma mensagem sobre injustiça. "Tem gente que dorme em paz depois de destruir a paz de alguém. Mas existe um Deus que não dorme e não ignora injustiças", dizia o texto repostado. Dayanne acrescentou: "Ele é justo".
Deolane foi presa em 21 de maio, em Alphaville, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação cumpriu seis mandados de prisão preventiva e ordens de busca e apreensão.
Segundo as investigações, a influenciadora recebeu depósitos considerados suspeitos entre 2018 e 2021, incluindo transferências fracionadas que, somadas, se aproximam de R$ 700 mil. A apuração aponta ainda que parte do dinheiro teria sido enviada por um homem da Bahia suspeito de atuar como "laranja".
A investigação começou em 2019, após a apreensão de bilhetes e manuscritos na Penitenciária II de Presidente Venceslau. O material deu origem a inquéritos que passaram a investigar movimentações financeiras e uma transportadora apontada pela apuração como instrumento para lavagem de dinheiro da organização criminosa.
Defesa da irmã
Dayanne já havia se manifestado publicamente em defesa de Deolane no fim de agosto. Na ocasião, contestou uma reportagem que associava a influenciadora a uma máquina de contar dinheiro.
"Não vou pedir que nos considere amigos, nem que torça por nós. Também não precisa. Vou pedir só uma coisa (...) jornalismo. Ler a folha antes do título. Perguntar à defesa antes de publicar. Distinguir o que o documento diz do que a acusação afirma", escreveu.
Na mesma publicação, Dayanne relatou o impacto das notícias sobre a família. "Cada manchete imprecisa vira uma 'prova' no tribunal onde ela não tem defesa: o julgamento das pessoas", afirmou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa