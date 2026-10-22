Dayanne Bezerra afirmou que a família teme pela vida de Deolane Bezerra - Reprodução / Instagram

Dayanne Bezerra afirmou que a família teme pela vida de Deolane BezerraReprodução / Instagram

Publicado 22/10/2026 11:20





"Vocês não sabem da metade do que estamos passando além dessa injustiça maldita, ainda tememos pela vida dela, naquele lugar maldito", escreveu Dayanne ao comentar a publicação. Dayanne Bezerra afirmou que a família teme pela vida de Deolane Bezerra após repostar, nesta quarta-feira (21), uma publicação que dizia que a influenciadora teria sido ameaçada de morte por uma agente penitenciária. Em meio à situação, ela também contou que a sobrinha passou mal e precisou ficar internada em observação."Vocês não sabem da metade do que estamos passando além dessa injustiça maldita, ainda tememos pela vida dela, naquele lugar maldito", escreveu Dayanne ao comentar a publicação.

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Horas depois, ela voltou às redes sociais com uma mensagem sobre injustiça. "Tem gente que dorme em paz depois de destruir a paz de alguém. Mas existe um Deus que não dorme e não ignora injustiças", dizia o texto repostado. Dayanne acrescentou: "Ele é justo". Horas depois, ela voltou às redes sociais com uma mensagem sobre injustiça. "Tem gente que dorme em paz depois de destruir a paz de alguém. Mas existe um Deus que não dorme e não ignora injustiças", dizia o texto repostado. Dayanne acrescentou: "Ele é justo".