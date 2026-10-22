Carlos Alberto de Nóbrega recebe visita de padre em hospital após cirurgia - Reprodução / Instagram

Carlos Alberto de Nóbrega recebe visita de padre em hospital após cirurgiaReprodução / Instagram

Publicado 22/10/2026 12:27

"Ontem, visitei no hospital meu querido amigo Carlos Alberto de Nóbrega. Graças a Deus, sua cirurgia correu muito bem! Ele agora tem um marca-passo no coração. Fui abençoar esse tão querido amigo, que há tantos anos nos alegra com seu talento, em sua querida Praça", escreveu o padre, em referência ao programa "A Praça É Nossa", do SBT.Antonio Maria também contou que o humorista estava disposto a conversar durante a visita, que contou com a presença de Renata de Nóbrega, mulher do artista. "Ao lado dele e de sua querida esposa, Dra. Renata, conversamos bastante. Ele está bem! Aos 90 anos, após uma cirurgia, Carlos Alberto é realmente um fenômeno. Peço a todos que rezem por ele, para que, em breve, possamos tê-lo novamente nos alegrando a partir de seu inseparável banco da Praça", declarou.Carlos Alberto está internado desde sexta-feira (16), quando deu entrada na unidade para investigar sintomas como cansaço, fadiga e indisposição, que persistiam havia alguns meses. Os exames confirmaram uma infecção pelo vírus Coxsackie, que agravou um quadro preexistente de insuficiência cardíaca.Durante a internação, os médicos identificaram bradicardia, condição caracterizada pela redução da frequência dos batimentos cardíacos, além de outras arritmias. Diante do quadro, a equipe decidiu pela implantação de um marcapasso, dispositivo que ajuda a regular o ritmo do coração.A cirurgia ocorreu na terça-feira (20). No dia seguinte, a assessoria do apresentador confirmou aoque ele já estava no quarto, havia caminhado e tomado café da manhã. "Deu tudo certo a cirurgia do carlos Alberto. Está no quarto. Já andou , tomou café de manhã . E agora está dormindo , pq acordou cedo", informou a equipe, em mensagem enviada ao jornal.Renata, que é médica, também destacou a importância de investigar sintomas persistentes. "O que mais me chamou a atenção foi perceber que sintomas que atribuíamos à idade poderiam ter outra explicação. O cansaço persistente não deve ser automaticamente considerado normal, especialmente quando representa uma mudança no padrão habitual da pessoa", afirmou.