Paulo Zulu falou sobre cenas de beijo em 'Laços de Família', novela de Manoel Carlos - Reprodução / Youtube

Paulo Zulu falou sobre cenas de beijo em 'Laços de Família', novela de Manoel CarlosReprodução / Youtube

Publicado 22/10/2026 12:50





A conversa começou quando Nívea perguntou se ele havia beijado alguma mulher na novela. Zulu explicou que fazia par com Helena e, quando questionado, rejeitou a ideia de que a proximidade em cena ultrapassasse o trabalho. "Não tem nada a ver, ali é um trabalho", afirmou.

Paulo Zulu , de 63 anos, revelou como lidava com as cenas de beijo com Helena Ranaldi em "Laços de Família". Durante entrevista ao canal "Nívea Stelmann Por Aí", o modelo contou que mantinha estratégia para assegurar o profissionalismo durante as sequências de maior contato físico com a atriz.A conversa começou quando Nívea perguntou se ele havia beijado alguma mulher na novela. Zulu explicou que fazia par com Helena e, quando questionado, rejeitou a ideia de que a proximidade em cena ultrapassasse o trabalho. "Não tem nada a ver, ali é um trabalho", afirmou.

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Segundo o modelo, havia especulações nos bastidores de que ele poderia se envolver com a atriz, ainda que fosse casado na época. "Todo mundo ficava na especulação de que, numa situação com ela, realmente eu não ia segurar a onda, humanamente falando. Só que, cara, eu não vou dar esse prazer ao público de dar a arma pro inimigo", contou.



Zulu afirmou que, nas cenas de beijo, procurava concentrar o pensamento em outras coisas. "Ela é linda, maravilhosa, excelente atriz. Tive cena de contato, de beijo, eu pensava em coisas completamente aleatórias para continuar o personagem. O beijo continuava, mas a minha mente estava em outra", explicou.



Ao ser questionado por Nívea, ele confirmou que os beijos eram técnicos. A atriz brincou dizendo que nunca havia usado a mesma estratégia. "Eu aproveitava. Os homens bonitos eu não vou ficar, ah, técnico", disse ela.



Zulu, então, explicou por que considerava o recurso necessário em determinadas gravações. "Quando você está numa praia, de sunga, com uma mulher de biquíni, você deitado em cima dela, se você não beija tecnicamente...", afirmou, antes de Nívea responder: "Ah, bom. Eu não cheguei nesse limite".



Clima de flerte na entrevista



A conversa entre Nívea e Zulu também teve momentos de brincadeira sobre a vida amorosa. Ao ser questionado sobre o que procura em uma mulher, ele afirmou que precisa de carinho e se definiu como uma pessoa intensa.

Quando descobriram que ambos são do signo de Áries, Zulu brincou que "pegou fogo no estúdio". Nívea entrou no clima e respondeu: "Vambora, Zulu, meu quarto está logo ali".



A entrevista ainda repercutiu após Elaine Quisinski, ex-mulher do modelo, criticar declarações dele sobre o antigo relacionamento. Zulu havia afirmado que Elaine tinha atitudes "muito masculinas" e falou sobre a dificuldade de conviver com duas personalidades fortes. A ex-esposa retrucou:

“Ser alfa é incrível, mas quero ver ser alfa de uma mulher só, honrar a família, respeitar a história que construíram e principalmente a mulher que está com você em tudo e para tudo. Isso é amor, ter opções e se escolher todos os dias. Atitudes sempre falaram mais que palavras.”, disse Elaine.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa