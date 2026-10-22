Paulo Zulu falou sobre cenas de beijo em 'Laços de Família', novela de Manoel CarlosReprodução / Youtube
A conversa começou quando Nívea perguntou se ele havia beijado alguma mulher na novela. Zulu explicou que fazia par com Helena e, quando questionado, rejeitou a ideia de que a proximidade em cena ultrapassasse o trabalho. "Não tem nada a ver, ali é um trabalho", afirmou.
Zulu afirmou que, nas cenas de beijo, procurava concentrar o pensamento em outras coisas. "Ela é linda, maravilhosa, excelente atriz. Tive cena de contato, de beijo, eu pensava em coisas completamente aleatórias para continuar o personagem. O beijo continuava, mas a minha mente estava em outra", explicou.
Ao ser questionado por Nívea, ele confirmou que os beijos eram técnicos. A atriz brincou dizendo que nunca havia usado a mesma estratégia. "Eu aproveitava. Os homens bonitos eu não vou ficar, ah, técnico", disse ela.
Zulu, então, explicou por que considerava o recurso necessário em determinadas gravações. "Quando você está numa praia, de sunga, com uma mulher de biquíni, você deitado em cima dela, se você não beija tecnicamente...", afirmou, antes de Nívea responder: "Ah, bom. Eu não cheguei nesse limite".
Clima de flerte na entrevista
A conversa entre Nívea e Zulu também teve momentos de brincadeira sobre a vida amorosa. Ao ser questionado sobre o que procura em uma mulher, ele afirmou que precisa de carinho e se definiu como uma pessoa intensa.
A entrevista ainda repercutiu após Elaine Quisinski, ex-mulher do modelo, criticar declarações dele sobre o antigo relacionamento. Zulu havia afirmado que Elaine tinha atitudes "muito masculinas" e falou sobre a dificuldade de conviver com duas personalidades fortes. A ex-esposa retrucou:
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa