Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso - Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa e Gabriel CardosoReprodução/Instagram

Publicado 22/10/2026 13:43

Gabriel Cardoso anunciou nesta quinta-feira (22) o término do namoro com Gracyanne Barbosa . Em comunicado enviado ao portal Metrópoles, o empresário revelou que a separação foi motivada por divergências pessoais e pelo desgaste na dinâmica do casal.

"A Gra é uma mulher incrível, muito forte, muito independente, muito acostumada a resolver tudo. Eu admiro e amo demais isso nela. Mas meu instinto é proteger, prover cuidar em cada detalhe. Da minha companheira e de todos que estão a minha volta. Sinto que com a Gra, tem sido difícil isso, e pra ela também! Permitir alguém prover, cuidar… é um desafio enorme pra ela. Eu respeito isso, e esse desgaste chegou a um ponto que preferimos terminar. Não é nada grave, nada sério, apenas a maturidade de entender uma incompatibilidade nesse momento", explicou.

Procurada pelo DIA, a assessoria de Gracyanne optou por não comentar os detalhes da separação. "Neste momento, a artista está totalmente focada em sua participação no 'Dança dos Famosos', um projeto ao qual vem se dedicando intensamente, com muito comprometimento e carinho", disse em nota.

As especulações sobre o término da relação começaram quando o empresário deixou de seguir e apagou registros ao lado da musa fitness das redes sociais. Apesar disso, Gracyanne continua seguindo o ex-namorado.



Internautas comentaram sobre a separação. Um perfil afirmou: “Gabriel Cardoso apagar as fotos indica que a crise com Gracyanne Barbosa é séria”; enquanto outro destacou uma possível dificuldade no relacionamento. "Imagino que não é fácil [com] ela morando no Rio, como a mesma já demonstrou várias vezes", disse. Um internauta opinou: "Hoje em dia nada mais está durando..."



O casal namorou por nove meses. Eles se conheceram durante uma viagem a Trancoso, na Bahia, no Réveillon de 2026, e assumiram o relacionamento em janeiro. Enquanto estiveram juntos, Gracyanne e Gabriel mantiveram o romance público, compartilhando declarações de amor e registros de suas rotinas nas redes sociais.



O empresário chegou a surpreender a musa fitness com uma homenagem romântica durante a participação dela no quadro "Dança dos Famosos". Na ocasião, a ex-integrante do "BBB 25" agradeceu o apoio do então parceiro.

"Hoje meu coração transborda de emoção. Dançar funk no 'Domingão' é um presente enorme, um estilo que adoro, mas confesso que estava com medo por conta do joelho. Superar isso no dia do meu aniversário e ter o apoio do homem que amo, que ouviu incansavelmente sobre meu medo e sempre me disse para acreditar em mim e confiar. Então tê-lo aqui vibrando por mim e me surpreendendo com flores, foi como se a vida dissesse: é exatamente aqui que você deveria estar. Porque no fim, não é só sobre realizar um sonho. É sobre olhar para o lado e encontrar o amor, sentir seu carinho, seu orgulho e saber que, enquanto eu realizo meus sonhos, tenho alguém especial para compartilhar cada conquista”, disse.



Gracyanne também já manteve um relacionamento com o cantor Belo, de 52 anos, com quem foi casada por 16 anos. Eles anunciaram a separação em 2024, após um período de distanciamento, e assinaram o divórcio em 2025.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessôa