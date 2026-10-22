Pyong Lee desmente nome da filha e surpreende com revelação - Reprodução / Instagram

Pyong Lee desmente nome da filha e surpreende com revelaçãoReprodução / Instagram

Publicado 22/10/2026 13:38 | Atualizado 22/10/2026 13:38

O nome divulgado anteriormente tem origem bíblica e pertence à mãe de Moisés. A publicação provocou uma série de comentários, entre críticas, brincadeiras e questionamentos sobre os possíveis efeitos da escolha na vida da criança. O assunto também ganhou espaço em páginas de notícias e colocou em debate a forma como internautas julgam escolhas familiares na internet."Não foi coincidência a gente ter postado no Dia Mundial de Combate ao Bullying. Porque foi uma data importante, era um nome com significado muito forte e, ainda assim, vocês reagiram exatamente do jeito que a gente imaginava", explicou Pyong.Segundo o ex-BBB, a reação do público ajudou a ilustrar como o preconceito pode surgir diante de algo considerado diferente. Ele afirmou que muitas pessoas criticaram o nome e disseram que a filha poderia sofrer provocações na escola."Mas a gente te pergunta: de onde que esse bullying vem? Porque nenhuma criança nasce achando um nome feio", refletiu.Pyong também comentou a influência dos adultos na forma como as crianças tratam outras pessoas. Para ele, atitudes e comentários feitos dentro de casa podem contribuir para a reprodução de ofensas. O influenciador ainda citou a própria experiência com saúde mental e destacou que episódios de bullying podem deixar consequências por muitos anos.Apesar da explicação, o casal preferiu manter segredo sobre o nome escolhido. Os dois garantiram que a opção definitiva é menos comum do que Joquebede e usaram números de registros no Brasil para despertar a curiosidade dos seguidores."Se vocês achavam Joquebede exótico, se preparem para saber o nome de verdade da neném, porque Joquebede tem mil no Brasil; o nome que a gente escolheu são apenas 62 pessoas", afirmaram.A revelação, no entanto, ainda não tem data definida. Pyong e Natália disseram que pretendem compartilhar a novidade com o público, mas não anteciparam outras pistas sobre a escolha."Em breve a gente vai contar o nome de verdade da neném, e esse a gente não vai mudar", disseram.A iniciativa dividiu opiniões nas redes sociais e deu novo rumo à repercussão do primeiro anúncio. Até agora, os dois não informaram qual será o nome da filha.