Marina Moschen celebrou a reexibição de ’Rock Story’: ’Muito especial’ - Divulgação / Vinicius Mochizuki

Marina Moschen celebrou a reexibição de ’Rock Story’: ’Muito especial’Divulgação / Vinicius Mochizuki

Publicado 26/10/2026 05:00

Conhecida por integrar os folhetins "Malhação - Seu Lugar no Mundo" (2015), "Verão 90" (2019), da TV Globo, "Os Dez Mandamentos" (2015), da Record, e a série "No Mundo da Luna" (2022), da HBO Max, Marina Moschen , de 30 anos, está de volta em "Rock Story" (2016) no Globoplay Novelas. A intérprete da personagem Yasmin celebra a reexibição do projeto no antigo Canal Viva, destacando o reconhecimento do público que está assistindo revendo ou assistindo pela primeira vez o folhetim escrito por Maria Helena Nascimento.

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"Acho muito especial quando um trabalho ganha uma nova oportunidade de encontrar o público. A gente faz uma novela, vive aquela história intensamente durante meses e depois segue para outros projetos, outras personagens. Quando ela volta a ser exibida, é como abrir um álbum de memórias. Eu olho para aquela Marina com muito carinho, reconheço o quanto amadureci desde então e fico feliz de saber que a história continua chegando às pessoas. É muito gostoso também receber mensagens de quem está assistindo pela primeira vez ou revendo a novela", vibra Marina.

A artista analisa a relevância da personagem - estilosa e muito mimada - tanto para a carreira quanto para a vida pessoal. "A Yasmin foi muito importante para mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Cada personagem chega em um momento diferente da nossa vida e acaba ensinando alguma coisa. Com ela, tive a oportunidade de explorar outras possibilidades como atriz, experimentar, aprender com meus colegas e ganhar mais segurança no meu trabalho. Eu era muito jovem, estava construindo minha trajetória e tinha uma vontade enorme de aprender. Hoje consigo perceber o quanto aquela experiência contribuiu para a profissional que estou me tornando. Tenho muito carinho pela Yasmin e por tudo o que vivi naquela época."

Marina - que contracenou com Ana Beatriz Nogueira, Rafael Vitti, Nicolas Prattes e mais colegas de elenco - recorda com carinho a parceria atrás das câmeras. "O que mais fica comigo é a convivência, as amizades, as trocas nos bastidores. Uma novela é um trabalho muito intenso, a gente passa grande parte dos dias junto, cria uma rotina, estabelece vínculos. E isso acaba formando uma espécie de família durante aquele período. Lembro com muito carinho da leveza, das conversas, das risadas entre uma cena e outra. É muito bonito pensar que, além de contar uma história, a gente constrói tantas outras relações que permanecem na nossa memória", conta.

Apesar da fase especial nas telonas com quatro filmes recentes, a atriz revela a vontade de retornar às telinhas com um novo papel desafiador. "Tenho um carinho enorme pela televisão e por tudo o que ela representa na minha trajetória. A novela tem uma força muito especial no Brasil, uma capacidade de entrar na casa das pessoas, de criar uma relação muito próxima com o público", diz ela, que complementa:

"Estou vivendo uma fase muito feliz no cinema, mas não vejo uma coisa excluindo a outra. Sou atriz e quero contar boas histórias, independentemente do formato. Tenho muita vontade de interpretar personagens que me desafiem, que me tirem de um lugar conhecido. Gosto da ideia de experimentar universos diferentes, personagens mais complexas, com contradições, que me façam pesquisar, estudar e descobrir coisas novas sobre mim e sobre o próprio ofício."

Marina, inclusive, comemora os trabalhos nos filmes "Loucos Amores Líquidos", "Minha Vida com Shurastey", "Ataque ao Metrô" e "Vingança S/A". "Estou vivendo um momento muito especial, de muito trabalho, aprendizado e descobertas. Ter a oportunidade de participar de quatro filmes, mergulhar em histórias diferentes, conhecer novas equipes e experimentar outras linguagens é um presente para qualquer atriz. O cinema tem um ritmo próprio, uma maneira diferente de construir as cenas, de trabalhar os detalhes, os silêncios, os olhares", afirma.

Para a artista, cada longa-metragem possibilitou a descoberta de novas facetas da atuação. "E eu tenho gostado muito de explorar tudo isso. Cada projeto me trouxe desafios particulares e a possibilidade de conhecer outras facetas do meu trabalho. Acho que estou numa fase de amadurecimento, de entender melhor minhas escolhas e de buscar personagens que me movimentem artisticamente. É muito bom olhar para esse momento e sentir que estou crescendo, aprendendo e ampliando meus caminhos."

Em "Minha Vida com Shurastey" a atriz voltou a atuar com Prattes, com quem também já trabalhou em "Malhação" (2015). "É muito gostoso reencontrar parceiros de trabalho ao longo da carreira, principalmente quando são pessoas com quem você já dividiu experiências tão importantes. Eu e o Nicolas nos conhecemos muito jovens, numa fase em que estávamos aprendendo muita coisa, descobrindo nossos caminhos. Então existe uma familiaridade, uma confiança que torna o trabalho muito prazeroso. Ao mesmo tempo, é interessante perceber como cada um amadureceu, como nossas experiências foram nos transformando. A gente se reencontra profissionalmente em outro momento da vida, com uma bagagem diferente e isso também enriquece muito a troca em cena", comenta ela.

Marina também analisa outros projetos em novelas, ressaltando a possibilidade de viver histórias tão diferentes. "Foram experiências muito diferentes e todas fundamentais para a minha formação. 'Os Dez Mandamentos' e 'Deus Salve o Rei' me levaram para um universo completamente diferente, com uma propostas estéticas muito particulares, figurinos, cenários e uma construção de época que exigia outro tipo de preparação. Já 'Verão 90' tinha uma atmosfera mais leve, divertida, cheia de referências de uma década muito marcante. Acho que essa é uma das coisas mais bonitas da profissão: a possibilidade de viver tantas realidades, épocas e personalidades diferentes. Cada trabalho deixou alguma coisa em mim e me ajudou a construir o caminho que venho percorrendo."

Projetos futuros

Ao analisar os projetos futuros, a atriz pretende colher os frutos dos lançamentos, além de permanecer disponível a novas possibilidades. "Estou muito animada com tudo o que vem pela frente. Tenho esses quatro filmes que fiz recentemente e estou ansiosa para que o público possa conhecer os trabalhos. Cada um tem uma história, uma proposta e um lugar muito especial para mim. Também quero continuar me desafiando, buscando personagens e projetos que me provoquem artisticamente. Estou num momento em que tenho muita vontade de experimentar, de conhecer novos universos e trabalhar com pessoas diferentes. Não gosto muito de fazer planos engessados, porque a nossa profissão também é feita de surpresas e encontros inesperados. Quero continuar aberta às oportunidades, trabalhando bastante e, principalmente, fazendo aquilo que amo", diz.

Dança

A atriz também tem uma forte ligação com a dança e costuma praticar balé. "É uma forma de expressão que me faz muito bem. Gosto dessa possibilidade de me comunicar através do corpo, de experimentar movimentos, de estar presente naquele momento. Existe uma liberdade muito bonita na dança. Para mim, também é um espaço de descoberta, de conexão comigo mesma, de sair um pouco da rotina e simplesmente sentir a música. E acho que tudo isso acaba dialogando com a atuação. Nosso corpo é uma ferramenta de trabalho, e quanto mais consciência a gente tem dele, mais possibilidades encontra para se expressar. Mas, acima de tudo, dançar é algo que me dá prazer."

Exposição nas redes

A atriz - que soma mais de 2,5 de seguidores apenas no Instagram - costuma compartilhar alguns momentos do dia a dia nas redes sociais. Marina, no entanto, ressalta que aprendeu a lidar - e dosar - a exposição ao longo dos anos. "Comecei a trabalhar muito jovem, então cresci profissionalmente num momento em que as redes sociais também estavam ganhando cada vez mais espaço."

"Hoje entendo melhor a importância de estabelecer limites, de preservar algumas coisas e de compartilhar aquilo que realmente faz sentido para mim. Gosto dessa troca com o público, do carinho que recebo, de poder mostrar um pouco do meu trabalho e das coisas que amo fazer. Mas também valorizo muito minha privacidade. Acho importante ter uma vida que não precise ser compartilhada o tempo inteiro. Nem tudo precisa virar conteúdo, e está tudo bem", completa a artista.