Claudia RaiaReprodução/Instagram
Em postagem, ela mostrou diferentes imagens de sua rotina, e explicou a importância de aprender e experimentar coisas novas. "Se você começar a dançar aos 40, aos 70, terá dançado por 30 anos. Se você começar um hobby aos 50, aos 80, ele fará parte da sua vida há 30 anos. Se você começar a cuidar a sua pele aos 45, aos 65, terá cultivado esse autocuidado por 20 anos. Se você começar a se exercitar aos 50, aos 70, terá cultivado esse hábito por 20 anos. Se você voltar a estudar aos 40, aos 60, já terá acumulado 20 anos de novos aprendizados. O tempo vai passar de qualquer forma. Então, nunca é tarde para começar", disse.
Ela, ainda, criticou percepção acerca das limitações da idade, “Essa mania boba de acreditar que a gente tem prazo de validade. Gente, os anos vão passar de qualquer maneira. O que nos resta é decidir como vamos vivê-los. Nunca é tarde demais para começar e recomeçar. O que não dá é ficar assistindo a vida passar pela janela…”, escreveu.
A artista fez um apelo para que os seguidores tenham coragem de viver cada etapa de suas vidas, “Que a vida não passe por nós, mas que a gente passe por ela: cada vez mais corajosas, experientes e brilhantes!”, e inquiriu: “O que você gostaria de construir nos próximos 20 ou 30 anos da sua história?”.
Entre os comentários, internautas reagiram à publicação. Um fã elogiou o posicionamento da atriz, “Arrasou a Raia sempre mostrando que nunca é tarde pra recomeçar a vida!”; enquanto outras, agradeceram a nova perspectiva, “Obrigada por nos lembrar... que há tempo para tudo”, escreveu. Uma seguidora contou sobre trajetória, “Obrigada. Tenho dois filhos pequenos e muitas vezes me sinto mal por não terminar os meus estudos. Tenho 33 anos...”, disse.
Claudia tem o costume de abordar temáticas em torno de etarismo, violência de gênero, saúde, vida sexual, maternidade e entre outros em sua plataforma nas redes sociais. A atriz mantém relacionamento com ator Jarbas Homem de Mello, de 57 anos, e é mãe de Luca, de 3, de Enzo Celulari, de 29, e de Sophia Raia, de 23.
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