Luana Piovani curte praia em Salvador com Mart’nália e amigas - Reprodução Instagram

Luana Piovani curte praia em Salvador com Mart’nália e amigasReprodução Instagram

Publicado 22/10/2026 15:58

Luana Piovani aproveitou a quarta-feira (21) para curtir a Praia do Farol da Barra, em Salvador, na Bahia. A atriz renovou o bronzeado ao lado de um grupo de amigas, entre elas a cantora Mart'nália, filha de Martinho da Vila.

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Nas redes sociais, Luana compartilhou registros do passeio com a artista, a empresária Gil Santos, a atriz Lyu Árisson e a fotógrafa Keka Almeida. A atriz está na capital baiana desde o último fim de semana, aproveitando alguns dias de descanso. Nas redes sociais, Luana compartilhou registros do passeio com a artista, a empresária Gil Santos, a atriz Lyu Árisson e a fotógrafa Keka Almeida. A atriz está na capital baiana desde o último fim de semana, aproveitando alguns dias de descanso.

Volta aos cinemas





Enquanto aproveita a temporada na Bahia, Luana também se prepara para voltar às telonas. A atriz integra o elenco de O Faraó dos Bitcoins, longa dirigido por Sergio Rezende e gravado no Rio de Janeiro.



Na produção, ela interpreta Regina, uma viúva rica que se torna uma das primeiras investidoras do negócio criado por Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o Faraó dos Bitcoins. O personagem é vivido por Christian Malheiros. Na trama, Regina também se envolve com Ráiti, interpretado por Ruan Aguiar, outro integrante do esquema.



A história acompanha a ascensão e a queda de Glaidson, que ganhou notoriedade em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após construir um negócio apresentado como oportunidade de investimento em criptomoedas. A operação movimentou cerca de R$ 38 bilhões e deixou mais de 300 mil pessoas lesadas, segundo as informações divulgadas sobre o caso.



O elenco conta ainda com Lorena Comparato, que interpreta Mirelis Diaz, mulher de Glaidson, além de Pascoal da Conceição, Jorge Paz, Romeu Evaristo, Dadá Coelho, Larissa Nunes e Shirley Cruz. O roteiro é assinado por Sergio Rezende e Dida Andrade, com base no livro Queda Livre, dos jornalistas Isabela Palmeira e Chico Otavio.





Polêmicas nas redes sociais





Nos últimos dias, Luana também repercutiu por declarações nas redes sociais. Na quarta-feira (21), a atriz criticou o empresário e apresentador Roberto Justus após compartilhar um vídeo em que ele falava sobre o futuro do Brasil.



Em resposta à declaração, Luana escreveu que sentia “desprezo” pelo empresário e mencionou Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, em meio à repercussão de negociações financeiras entre os dois.



Na sexta-feira (16), a atriz também trocou críticas públicas com Neymar após comentar a posição política do jogador e fazer referência à vida familiar dele. O atleta rebateu a declaração e citou os filhos de Luana na resposta.