Juliette e Kaique Cerveny posaram juntinhos em ensaio - Reprodução / Instagram

Juliette e Kaique Cerveny posaram juntinhos em ensaioReprodução / Instagram

Publicado 22/10/2026 16:25

Juliette e Kaique Cerveny compartilharam nas redes sociais, nesta quinta-feira (22), novos registros do ensaio de pré-casamento. As fotos foram inspiradas na paixão da influenciadora digital por motocicleta e na história do atleta de crossfit pelo esporte. O casal também posou na igreja que fez parte do filme "O Auto da Compadecida" (2000).

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"A vida presta", escreveu a campeã do "BBB 21", na legenda da publicação. Juliette apostou em um vestido branco, curto e rendado, além de véu e bota de motociclista. Os noivinhos pularam amarelinha e também foram clicados em frente a um museu e em cima da moto, com Caique - que também vestiu branco - na garupa. O ensaio faz parte de um curta-metragem produzido pelo casal.

O atleta também revelou detalhes do ensaio. "Nossa ideia aqui era fazer uma brincadeira para contrastar os dois cenários: Ju vida louca e eu o menino da cidade… conheci a igreja usada no filme 'Auto da Compadecida' que completou toda a nossa ideia, puxando até a fala conhecida do longa-metragem para responder como nos conhecemos: 'Não sei, só sei que foi assim'", contou.

Nesta terça (20), o casal mostrou os primeiros cliques do ensaio, rumo ao altar. A cerimônia está marcada para 29 de outubro em Recife, Pernambuco.

Despedida de solteira

Juliette deu 'adeus à solteirice' em João Pessoa no dia 26 de setembro. A comemoração teve direito a looks personalizados, decoração, música, drinks e brincadeiras. Para a ocasião, vestiu biquíni branco e véu. Juliette também exibiu um copinho de shot decorado com o rosto do noivo, enquanto os convidados usavam camisetas com imagens dela e frases relacionadas ao casamento. Dias depois, divertiu os seguidores ao mostrar alguns machucados que foram causados durante a celebração.

Namoro e pedido de casamento



A ex-BBB e o atleta de crossfit tornaram o namoro público em dezembro de 2023. Os boatos de romance, no entanto, surgiram em abril desse mesmo ano. Em dezembro de 2024, Kaique pediu a ex-BBB em casamento.

O momento importante ocorreu durante a festa de aniversário antecipada de Juliette. Durante o jantar, o atleta chamou a mãe da influenciadora, dona Fátima. Abraçado com a sogra e segurando um microfone, ele iniciou o pedido.

"Eu e a Ju, a gente já teve esse momento particular nosso, mas jamais poderia fazer isso sem a benção dos amigos, da família, de todo mundo, porque esse é um momento muito especial para nós. Então, dona Fátima, eu queria pedir mais uma vez sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa. Autoriza?", perguntou Kaique na ocasião, ajoelhado e segurando uma caixinha com as alianças.



"Com certeza!", respondeu a sogra. Com a aprovação da dona Fátima, Kaique beijou Juliette, enquanto os convidados comemoravam o momento especial. Desde então, Juliette costuma compartilhar alguns detalhes sobre o casamento. A data do 'grande dia', no entanto, ainda não foi divulgada.