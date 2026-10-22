Fernanda Paes Leme fala sobre relação com ex após separação - Reprodução Instagram

Fernanda Paes Leme fala sobre relação com ex após separaçãoReprodução Instagram

Publicado 22/10/2026 18:18

Fernanda Paes Leme abriu o coração sobre a relação com o ex-marido, Victor Sampaio, após o fim do casamento. Em um novo episódio do podcast Grande Surto, a apresentadora refletiu sobre as expectativas que tinha para a vida amorosa e contou como passou a enxergar a construção de uma família após a separação.

Durante o relato, Fernanda explicou que, por muito tempo, confundiu esperança com expectativa. Segundo ela, imaginava um roteiro tradicional para a vida, que incluía casamento, filhos e envelhecer ao lado do parceiro.



“Quis casar, passou pela minha cabeça ter uma família. E tive. Casei, morei junto, tive uma filha, construí uma família e me separei. Isso não estava na apresentação do projeto. Alguém mexeu nisso aí!”, brincou.



A apresentadora também questionou a ideia de que um relacionamento que chega ao fim representa necessariamente um fracasso. Para ela, o término não apaga os momentos felizes nem a importância que a relação teve.



“Uma das coisas que fui entendendo é que o fato de uma coisa não ter terminado do jeito que eu imaginei não significa, necessariamente, que ela deu errado”, afirmou.





Fernanda fala sobre criação da filha com o ex





Após a separação, a esperança de Fernanda passou a estar relacionada à possibilidade de manter uma boa convivência com Victor, pai de sua filha, Pilar. A apresentadora destacou que deseja construir uma relação saudável com o ex-companheiro para evitar que a menina carregue o peso dos conflitos dos adultos.



“Eu não tinha mais a esperança de continuar casada. Passei a ter esperança de que a gente conseguisse se dar bem, que a gente conseguisse construir uma relação boa como pais, e que nossa filha não precisasse carregar o peso das nossas questões”, contou.



Fernanda afirmou que, atualmente, os dois conseguem manter essa disposição, embora existam divergências entre eles. “Não significa que seja perfeito. Óbvio que tem divergências, bodes, bodinhos. Tem coisa que eu faria diferente e coisa que ele faria diferente”, disse.



A apresentadora acrescentou que o desejo de fazer a relação funcionar precisa partir dos dois lados. Ao comentar situações de outras mulheres que tentam estabelecer uma convivência saudável com os pais de seus filhos, ela ressaltou que nem sempre há reciprocidade.



“Você pode ter toda a esperança do mundo de construir uma relação melhor com alguém, mas você não consegue fazer a parte do outro. Esperança não pode ser um projeto que você toca sozinha em nome de duas pessoas”, concluiu.



Relembre o relacionamento





Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio começaram a namorar em janeiro de 2021 e ficaram noivos em maio de 2022. Em 2024, tiveram a primeira filha, Pilar.



O casal anunciou publicamente a separação em janeiro de 2025, após o fim do relacionamento. Desde então, a apresentadora tem compartilhado reflexões sobre as mudanças na vida pessoal e os desafios de reorganizar a dinâmica familiar.