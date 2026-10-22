Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoraram aniversário da filha, Maria Flor, com festão - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoraram aniversário da filha, Maria Flor, com festãoReprodução / Instagram

Publicado 22/10/2026 17:59 | Atualizado 22/10/2026 19:36

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe , ganhou uma festa luxuosa para comemorar o aniversário de 4 anos, nesta quinta-feira (22). Através das redes sociais, a influenciadora digital mostrou registros da celebração no tema "Enrolados" (2010), que ocorre em Goiânia, Goiás.

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A decoração contou com muitos elementos inspirados no desenho, que narra a história Rapunzel. No aniversário de 18 anos, a personagem escapa da torre que sempre viveu para embarcar em uma aventura ao lado do melhor amigo, o camaleão Pascal, e do fugitivo Flynn Rider, que, na verdade é José Bezerra. Ao fugir para realizar o sonho de ver as 'luzes flutuantes', ela descobre que é a princesa perdida do reino. Quando bebê, foi raptada por Mãe Gothel devido os poderes mágicos do seu cabelo.

Maria Flor, inclusive, pediu um 'céu estrelado' parecido com o do desenho. Para acatar o desejo da aniversariante, colocaram 300 mil pontos de lâmpadas no teto que fizeram alusão às lanternas. Atores vestidos como os personagens, flores e cenários iguais aos da animação também fizeram parte da festança. Devido ao tamanho, o bolo precisou ser transportado por cinco pessoas, além do apoio de uma estrutura de madeira.

Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de 5, e José Leonardo, de 1. A empresária se derreteu pela primogênita, que usou um vestidinho amarelo: "Quero chorar". A influenciadora fez mistério antes de mostrar o look da aniversariante. "Vocês não estão preparados para ver a Maria Flor. Juro... eu fiquei em choque quando vi. Ela está literalmente uma princesa de filme", escreveu.

Em seguida, a empresária publicou um compilado de registros ao lado dos herdeiros e do ex-marido. Maria Flor esbanjou fofura ao usar vestido e penteado parecido com a Rapunzel, com direito a extensão capilar para deixar a trança maior.

O ex-casal anunciou o término do relacionamento em maio de 2025, após cinco anos juntos. A influenciadora namorou o jogador de futebol Vinicius Jr. A relação, no entanto, chegou ao fim no início de outubro. Já o cantor viveu um breve romance com Ana Castela.

Reaproximação

Nesta quarta (21), Virginia chamou atenção ao mostrar um print de uma conversa com o ex-marido. A influenciadora contou que recebeu uma ligação de Zé Felipe, que não gostou da nova foto de perfil dela no Instagram e pediu que fosse trocada.

"Ele me ligou para falar que minha foto do perfil nova aqui do Insta não estava boa... gente, juro", relatou nos Stories. A chamada aconteceu às 10h08 e durou apenas 42 segundos.



Virginia decidiu seguir a sugestão e mostrou a reação do sertanejo. "Ficou melhor a foto?", perguntou. "Isso. Bonita. Estava muito escuro", respondeu Zé Felipe. A empresária se divertiu com a situação.

No início desta semana, o filho de Leonardo publicou um vídeo na casa da ex-mulher. Nas imagens, ela apareceu na piscina e recebeu uma provocação sobre a festa que havia frequentado na noite anterior. "Foi para a festa ontem, né, Vivibora? Deixa eu ver a cara? Ressaca", brincou.



Os dois também viajaram com os filhos para Miami, nos Estados Unidos, neste mês. Em outra publicação, Virginia compartilhou um áudio do ex-marido sobre a personalidade dela. "Você é igual ao clima de São Paulo. Acorda sol e três segundos [depois] fica nublado. Complicada. Gente boa, mas complicada", disse ele.



A possível reconciliação também foi assunto para Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe. Durante um encontro com Juju Norremose, no último dia 15, ela foi questionada sobre as chances de o filho reatar o casamento com Virginia. "Aqueles meninos (Zé Felipe e Virginia) não vão voltar, não?", perguntou Juju. "Ai, só Deus sabe, Juju", respondeu Poliana, sem descartar a possibilidade.



Juju insistiu e declarou sua torcida pelo ex-casal. "Vão voltar, não vão? Por favor! Aqui, eu tô na torcida. Acho que eu e o Brasil inteiro", afirmou. Poliana apenas mandou um beijo e não deu mais detalhes.