Maria Paula entra em trend e se declara ao filho - Reprodução Instagram

Maria Paula entra em trend e se declara ao filhoReprodução Instagram

Publicado 22/10/2026 19:00

Maria Paula, de 55 anos, entrou na trend das redes sociais que incentiva pais a compartilharem fotos dos filhos considerados bonitos. A atriz e humorista publicou nos Stories do Instagram um registro raro do filho Felipe Suplicy, de 22 anos, e se declarou na legenda: “Amor da minha vida”.

fotogaleria



Conhecida por sua participação no extinto Casseta & Planeta, Urgente!, da Globo, Maria Paula é mãe de Felipe e Maria Luísa Suplicy, ambos frutos do relacionamento com o cantor João Suplicy, de 52 anos. Filho dos políticos Eduardo Suplicy, de 85, e Marta Suplicy, de 81, João foi casado com a humorista entre 2003 e 2010.



Desde 2020, Maria Paula mantém um relacionamento com Leo Imamura, de 63 anos, mestre de kung fu. Os dois costumam fazer poucas aparições públicas juntos. Em março de 2025, trocaram beijos durante o lançamento, em São Paulo, do livro Ensemble - De Solo a Sinfonia: Uma Sobe e Puxa a Outra, do qual a atriz é uma das autoras. Conhecida por sua participação no extinto Casseta & Planeta, Urgente!, da Globo, Maria Paula é mãe de Felipe e Maria Luísa Suplicy, ambos frutos do relacionamento com o cantor João Suplicy, de 52 anos. Filho dos políticos Eduardo Suplicy, de 85, e Marta Suplicy, de 81, João foi casado com a humorista entre 2003 e 2010.Desde 2020, Maria Paula mantém um relacionamento com Leo Imamura, de 63 anos, mestre de kung fu. Os dois costumam fazer poucas aparições públicas juntos. Em março de 2025, trocaram beijos durante o lançamento, em São Paulo, do livro Ensemble - De Solo a Sinfonia: Uma Sobe e Puxa a Outra, do qual a atriz é uma das autoras.





Maria Paula se dedica a novos projetos





Maria Paula integrou o elenco de Casseta & Planeta, Urgente! por mais de 15 anos. Seu último trabalho na televisão foi em 2019, quando participou do reality show Dancing Brasil, exibido pela Record.



Nos últimos anos, a artista direcionou a carreira para outras áreas. Mestre em Saúde Mental pela Universidade de Brasília (UnB), ela atua como palestrante e aborda temas como saúde mental, inteligência emocional e empreendedorismo feminino.