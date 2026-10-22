Felipe Neto compartilha fotos do casamento com Juliane CarvalhoReprodução Instagram
A publicação recebeu comentários de seguidores surpresos com o casamento poucos meses após o anúncio do noivado. “Do nada”, escreveu um internauta. “Estou apaixonada nesse casal”, comentou uma fã. Outros admiradores parabenizaram os recém-casados e desejaram felicidades.
Para a cerimônia, Juliane escolheu um vestido branco curto, tomara que caia, com bordados florais em tons suaves de lilás, rosa e amarelo. Felipe apostou em um costume de linho bege, combinado com camiseta branca e sapatos casuais.
Pedido de casamento aconteceu na Grécia
Felipe Neto e Juliane Carvalho estão juntos desde 2023. O pedido de casamento aconteceu em 28 de julho, durante uma viagem romântica a Santorini, na Grécia.
Para surpreender a então namorada, o criador de conteúdo preparou o quarto do hotel com pétalas de rosas e velas. Na ocasião, ele também contou que escondeu a caixinha com o anel dentro da cueca durante toda a viagem.
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