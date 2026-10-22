Rayane Figliuzzi publica indireta após deixar de seguir Belo

Rayane Figliuzzi publica indireta após deixar de seguir BeloReprodução Instagram

Mais artigos de Karilayn Areias
Karilayn Areias
Rayane Figliuzzi, de 28 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (22) ao publicar uma mensagem sobre mudanças de planos e caminhos inesperados. A postagem veio após a influenciadora deixar de seguir Belo, de 52, no Instagram, em meio aos rumores de crise no relacionamento.
LEIA MAIS: Chega ao fim namoro de Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso
“Às vezes Deus bagunça teus planos, só pra alinhar teu coração. E muda tua rota, pra salvar teu destino”, diz a mensagem compartilhada por Rayane nos Stories. Ela também publicou fotos de biquíni verde, exibindo o corpo.

O momento delicado vivido pelo casal ganhou novos detalhes após a influenciadora confirmar que os dois enfrentam uma crise. Segundo informações do Portal Leo Dias, Rayane contou à repórter Monique Arruda que está emocionalmente abalada e faz tratamento com acompanhamento psiquiátrico.

De acordo com o relato da jornalista, a influenciadora afirmou que ela e Belo estão considerando terminar o relacionamento. Rayane ainda estaria na casa do cantor, mas procurava outro lugar para morar. 
 

Crise teria começado após conversa com outra mulher



Segundo o Portal Leo Dias, Rayane relatou que a crise começou quando encontrou Belo conversando por FaceTime com outra mulher dentro do carro. Ela teria pedido para olhar o celular do cantor, mas ele não permitiu. Os dois acabaram deixando o local em veículos separados.

A possibilidade de separação também envolve o filho de Rayane, de outro relacionamento, que tem uma relação próxima com Belo. Conforme o relato de Monique Arruda, a influenciadora quer conversar com um psicólogo para entender como abordar o assunto com a criança caso o término se confirme.

Paralelamente, o jornal Extra noticiou um suposto affair entre Belo e Nicole Fagundes, ex-secretária do cantor. Segundo o veículo, Rayane teria pedido a separação, mas o artista não teria concordado.

Na quarta-feira (21), os dois também teriam discutido no estacionamento de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com o Extra, Rayane teria encontrado Belo em um carro com outra mulher, que não seria Nicole.

Até o momento, Belo não se pronunciou publicamente sobre as acusações. Segundo o Portal Leo Dias, Rayane ressaltou que continua grata ao cantor, apesar da crise no relacionamento.
fotogaleria
Rayane Figliuzzi publica indireta após deixar de seguir Belo
Rayane Figliuzzi publica indireta após deixar de seguir Belo
Rayane Figliuzzi publica indireta após deixar de seguir Belo