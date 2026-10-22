Rayane Figliuzzi publica indireta após deixar de seguir Belo

Rayane Figliuzzi publica indireta após deixar de seguir BeloReprodução Instagram
O momento delicado vivido pelo casal ganhou novos detalhes após a influenciadora confirmar que os dois enfrentam uma crise. Segundo informações do Portal Leo Dias, Rayane contou à repórter Monique Arruda que está emocionalmente abalada e faz tratamento com acompanhamento psiquiátrico.
De acordo com o relato da jornalista, a influenciadora afirmou que ela e Belo estão considerando terminar o relacionamento. Rayane ainda estaria na casa do cantor, mas procurava outro lugar para morar.
Crise teria começado após conversa com outra mulher
Segundo o Portal Leo Dias, Rayane relatou que a crise começou quando encontrou Belo conversando por FaceTime com outra mulher dentro do carro. Ela teria pedido para olhar o celular do cantor, mas ele não permitiu. Os dois acabaram deixando o local em veículos separados.
A possibilidade de separação também envolve o filho de Rayane, de outro relacionamento, que tem uma relação próxima com Belo. Conforme o relato de Monique Arruda, a influenciadora quer conversar com um psicólogo para entender como abordar o assunto com a criança caso o término se confirme.
Paralelamente, o jornal Extra noticiou um suposto affair entre Belo e Nicole Fagundes, ex-secretária do cantor. Segundo o veículo, Rayane teria pedido a separação, mas o artista não teria concordado.
Na quarta-feira (21), os dois também teriam discutido no estacionamento de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com o Extra, Rayane teria encontrado Belo em um carro com outra mulher, que não seria Nicole.
Até o momento, Belo não se pronunciou publicamente sobre as acusações. Segundo o Portal Leo Dias, Rayane ressaltou que continua grata ao cantor, apesar da crise no relacionamento.
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