Rayane Figliuzzi publica indireta após deixar de seguir Belo - Reprodução Instagram

Rayane Figliuzzi publica indireta após deixar de seguir BeloReprodução Instagram

Publicado 22/10/2026 22:57

Rayane Figliuzzi, de 28 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (22) ao publicar uma mensagem sobre mudanças de planos e caminhos inesperados. A postagem veio após a influenciadora deixar de seguir Belo , de 52, no Instagram, em meio aos rumores de crise no relacionamento.

“Às vezes Deus bagunça teus planos, só pra alinhar teu coração. E muda tua rota, pra salvar teu destino”, diz a mensagem compartilhada por Rayane nos Stories. Ela também publicou fotos de biquíni verde, exibindo o corpo.



O momento delicado vivido pelo casal ganhou novos detalhes após a influenciadora confirmar que os dois enfrentam uma crise. Segundo informações do Portal Leo Dias, Rayane contou à repórter Monique Arruda que está emocionalmente abalada e faz tratamento com acompanhamento psiquiátrico.



De acordo com o relato da jornalista, a influenciadora afirmou que ela e Belo estão considerando terminar o relacionamento. Rayane ainda estaria na casa do cantor, mas procurava outro lugar para morar.

Crise teria começado após conversa com outra mulher





Segundo o Portal Leo Dias, Rayane relatou que a crise começou quando encontrou Belo conversando por FaceTime com outra mulher dentro do carro. Ela teria pedido para olhar o celular do cantor, mas ele não permitiu. Os dois acabaram deixando o local em veículos separados.



A possibilidade de separação também envolve o filho de Rayane, de outro relacionamento, que tem uma relação próxima com Belo. Conforme o relato de Monique Arruda, a influenciadora quer conversar com um psicólogo para entender como abordar o assunto com a criança caso o término se confirme.



Paralelamente, o jornal Extra noticiou um suposto affair entre Belo e Nicole Fagundes, ex-secretária do cantor. Segundo o veículo, Rayane teria pedido a separação, mas o artista não teria concordado.



Na quarta-feira (21), os dois também teriam discutido no estacionamento de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. De acordo com o Extra, Rayane teria encontrado Belo em um carro com outra mulher, que não seria Nicole.



Até o momento, Belo não se pronunciou publicamente sobre as acusações. Segundo o Portal Leo Dias, Rayane ressaltou que continua grata ao cantor, apesar da crise no relacionamento.