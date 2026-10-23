Netinho de Paula está curado do câncer na tireoide Reprodução/Facebook
Netinho de Paula conta que está curado do câncer na tireoide
Cantor descobriu problema de saúde após exames de rotina e foi submetido a procedimento cirúrgico para retirada do tumor
Problema de saúde
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