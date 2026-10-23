Netinho de Paula está curado do câncer na tireoide - Reprodução/Facebook

Netinho de Paula está curado do câncer na tireoide Reprodução/Facebook

Publicado 23/10/2026 09:05

Netinho de Paula , de 56 anos, anunciou que está curado do câncer na tireoide, diagnosticado em agosto e revelado ao público durante um show em setembro. O cantor recebeu a notícia apenas uma semana após ser submetido a uma cirurgia para retirada do tumor.

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"Ele [médico] falou assim para mim: 'Você tá tranquilo, cara?' Falei: 'Eu tô, doutor. O senhor acha que eu tô errado em estar?' Ele falou: 'Não, você tá curado, cara. Você tá 100% curado'", contou em entrevista ao Metrópoles.

O ex-vocalista do Negritude Junior relembrou a descoberta do problema de saúde após passar por exames de rotina entre julho e agosto. Como o câncer foi identificado em estágio inicial, os médicos do cantor afirmaram que ele teria cerca de 95% de chances de cura.

"Eu gelei, né? Eu falei: 'Mano, deixa eu falar, eu já sempre achei que ia embora cedo, já tô no lucro. Para ter cinco aqui é porque o negócio é sério'".

Netinho de Paula suspendeu a agenda de compromissos por 30 dias e cancelou oito apresentações. A expectativa é que o artista volte aos palcos na segunda quinzena de novembro. "Tem dia que a voz está mais grave, tem dia que ela está mais aguda. Ela falha ainda, mas a evolução tem sido no dia a dia. [...] Eu quero poder continuar cantando a minha vida toda", declarou.

Problema de saúde



No dia 26 de setembro, o cantor falou publicamente sobre o diagnóstico durante um show do projeto Samba 90 Graus, ao lado de Chrigor e Marcio Art, em Manaus, Amazonas. Na ocasião, Netinho afirmou que estava tranquilo e anunciou que suspensão da agenda de apresentações por cerca de 30 dias, devido a cirurgia.

A manifestação aconteceu depois que informações sobre o estado de saúde do artista foram divulgadas pela imprensa. "O Brasil todo hoje tá comentando sobre a postagem que um site muito famoso fez falando sobre a minha doença", disse no palco.

Durante a apresentação, o cantor chegou a dizer que tinha "um câncer na amígdala" e classificou a doença como "fraquinha". O artista também explicou por que não havia comentado o diagnóstico anteriormente. "Eu não quis sair divulgando, falando, para não estragar o sonho nem a alegria de ninguém. Mas hoje vazou na imprensa, então eu sou obrigado a comentar".

Netinho afirmou que a pausa nos palcos seria temporária. "Vou suspender a minha agenda de shows no próximo mês. Vou ficar longe de vocês, vou sentir falta dos palcos [...] vai ser durante só 30 dias. Mas eu vou fazer a cirurgia", relatou.