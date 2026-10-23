Jheny Santucci mandou indireta após levar unfollow - Reprodução/Instagram

Jheny Santucci mandou indireta após levar unfollowReprodução/Instagram

Publicado 23/10/2026 11:52

Jheny Santucci mandou uma indireta nos Stories do Instagram para os perfis que deixam de segui-la na rede social, mas continuam mantendo sua conta na lista de seguidores. À espera do segundo filho com Arthur Aguiar, a empresária ironizou a falta de reciprocidade e o comportamento das pessoas com quem já teve convívio.

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"Gente, uma dúvida real assim que eu tenho: por que que, quando a pessoa quer parar de te seguir, ela simplesmente não vai lá e remove você dos seguidores dela? Tipo assim, olha, eu vou parar de seguir porque não faz mais sentido seguir você, porque eu não gosto de você, ou seu conteúdo não é relevante pra mim, não me interessa", disse ela.

"Logo, como eu não gosto de você, eu também não quero que você veja a minha vida, então não faz sentido a gente estar se seguindo. Remove a pessoa, gente. Remove ela do seu seguidor também. [...] Quem você pensa que é? A Beyoncé, a Rihanna, o Justin Bieber?", acrescentou.

A empresária questionou o comportamento dos antigos seguidores. "Eu fico chocada assim quando eu vou entrar no Instagram de uma pessoa que tipo que eu sigo, que eu conheço e aí que essa pessoa inclusive comentava, mandava mensagem e tudo mais. E aí quando eu vou ver eu estou seguindo a pessoa, ali de palhaça, às vezes até curtindo as coisas dela e aí quando você clica lá se ela te segue, porque parece que dá a intuição, né? Fala assim: 'Deixa eu ver aqui se essa pessoa está me seguindo', porque eu estou achando estranho".

Jheny ressaltou que a situação não se aplica aos perfis que ela acompanha espontaneamente. "Ah, isso eu não estou falando sobre pessoas que você segue que não te segue de volta, gente. Porque é normal, eu mesmo sigo um monte de gente que não me segue de volta, pessoas que pra mim são relevantes, mas essas pessoas nunca me seguiram, entendeu?", analisou.

"Então por que eu vou ficar te seguindo, sendo que você não me quer mais? Me tira dos seus seguidores se eu não sou relevante pra você. Quando alguém não é mais relevante pra mim, eu vou lá e eu tiro do meu seguidor, eu removo, eu paro de seguir, eu removo ou eu bloqueio. Eu não fico nessa palhaçada, não", concluiu a empresária.

Gestação



Na última semana, Jheny revelou o nome escolhido para a bebê que espera com Arthur Aguiar. "Sempre foi esse nome. Antes mesmo de eu imaginar que ia engravidar de novo e antes mesmo de ter o Gabriel, eu falava que, quando fosse ter uma menina, seria Valentina. Tinha outras opções de nome também, mas o que mais fez sentido para a gente foi esse", contou.

Santucci comentou a preferência em torno de nomes mais tradicionais. "Esse é um nome que eu gosto muito. Um nome forte. Sou mais fã de nome comum, apesar de Valentina não ser uma 'Carol' da vida, mas acho que não é um nome diferentão. Hoje em dia a galera gosta de nome mais diferente, mas sou mais tradicional".