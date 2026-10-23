Simone Mendes faz cirurgia nas coxas e revela insegurança - Reprodução / Instagram

Simone Mendes faz cirurgia nas coxas e revela insegurançaReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2026 11:43

"Eu fui em Fortaleza na segunda-feira e fiz uma cirurgia que foi a retirada de pele da coxa, um lifting de coxa. Era o meu sonho", afirmou nas redes sociais.Simone explicou que as mudanças em seu corpo começaram quando chegou a pesar quase 90 kg. Mesmo depois do emagrecimento, o excesso de pele permaneceu e, de acordo com ela, causava desconforto na rotina. A região interna das coxas era um dos pontos que mais a incomodavam, especialmente na hora de escolher o que vestir."Quando eu cheguei quase aos 90 kg, eu estourei algumas estrias no interno de coxa, então a musculatura não funcionava mais, eu perdi a elasticidade. Era muita pele, muita, muita pele", relatou.A cantora admitiu que a situação afetava sua autoestima e até suas escolhas na hora de se vestir. Para usar shorts, por exemplo, recorria a várias camadas de meia-calça na tentativa de ficar mais confortável. "Sempre tive vergonha de pôr short e toda vez que usava tinha que usar três, quatro meias-calças para ficar confortável e ficava com a autoestima baixa", desabafou.O lifting de coxa é uma cirurgia que retira pele excedente da região e busca melhorar o contorno das pernas. No relato, Simone destacou que a decisão não surgiu de uma hora para outra. Ela já queria realizar a intervenção havia bastante tempo, mas só agora conseguiu concretizar o plano.Esta não foi a primeira mudança estética recente da artista. Em setembro, Simone passou por uma rinomodelação para levantar a ponta do nariz. Na época, a aparência da região despertou comentários nas redes sociais, e ela esclareceu que não havia feito uma rinoplastia. O procedimento ocorreu com fios de sustentação, sem cirurgia, conforme explicou na ocasião.Ao mostrar o resultado inicial, a sertaneja ainda pediu paciência aos seguidores por causa do inchaço. "Está muito inchado ainda, calma. Vamos confiar no processo? Depois dá a nota", declarou.Desta vez, Simone está em repouso por causa da operação nas coxas. Ela disse que separou alguns dias para se recuperar e cuidar de si. "Agora estou aqui de repouso, bem bonitinha. Tirei esses dias para poder justamente cuidar de mim", concluiu.