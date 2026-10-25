Simples Detalhe revela novos passos na carreira artística - Divulgação/TV Globo

Simples Detalhe revela novos passos na carreira artística Divulgação/TV Globo

Publicado 25/10/2026 05:00

Meia Hora, os cantores falam sobre a passagem pela atração e revelam os planos para o futuro da banda. Simples Detalhe , formado por Uel, Vick Nunes, David Natel e Hanaya, venceu a terceira temporada do programa "Estrelas da Casa", da TV Globo, com 56,47% dos votos do público. Sob a mentoria de Belo, um dos principais nomes do pagode brasileiro, o quarteto superou o grupo pop e iniciou uma nova fase na carreira artística. Em entrevista ao, os cantores falam sobre a passagem pela atração e revelam os planos para o futuro da banda.

fotogaleria

- Como vocês avaliam a experiência no "Estrelas da Casa"?

David: A experiência é sobre aprendizado. A gente tem um grupo em que cada pessoa tem um tempo de carreira diferente, então foi uma parada de aprendizado, de crescimento e de entender a importância do nosso trabalho. A gente passou 30 dias lá dentro. Foram 30 dias de muito aprendizado, muita disciplina: saber acordar no horário, saber o que tem que fazer em cada horário, alimentação. Tudo conta. Acho que foi uma faculdade de cinco anos em 30 dias. É muito louco, você aprende as coisas muito rápido e entende o processo e o movimento de cada coisa.

Uel: Às vezes aqui fora a gente pensa "ah, não vou gravar conteúdo agora, não tenho tempo". Lá não: em dez minutos você sabe que consegue gravar um conteúdo. Era como fazer o dever de casa.

Hanaya: Foi sobre a gente se enxergar dentro do mercado e se enxergar como artista. Como o David falou, a gente viveu cinco anos em 30 dias. Foi enxergar lá na frente o futuro que a gente quer, o que a gente almeja, os nossos objetivos, de forma mais clara.

Vick: Foi um processo que amadureceu todos nós. Embora cada um já tivesse a sua carreira solo, o programa veio para mostrar que, enquanto a gente acha que sabe de tudo, na verdade não sabe de nada. O aprendizado define muito o que o programa foi para a gente.

- O que mudou para vocês após a vitória no reality?

David: Acho que a gente ainda está digerindo isso. É muita coisa acontecendo, uma atenção fora da curva. Ainda mais como campeões, o que a gente não esperava, e acho que falo por todos. Em cada lugar que a gente chega, até no mercado, a recepção é muito calorosa. Eu não esperava, e sei que o grupo também não. Está sendo maravilhoso. Acho que isso provou que a gente tem que acreditar mais.

Vick: Como o David falou, ninguém acreditava, e a gente foi chegando até a final sem perceber. Foi o que o nosso mentor disse: "Eu acredito em vocês, mas vocês precisam acreditar mais". Isso a gente leva para a vida.

- Qual a importância dos feedbacks de Belo, Anitta e Junior, e o principal conselho que levaram para a carreira?

Uel: Para mim, o Belo foi o mentor de tudo, principalmente nessa questão de acreditar. Teve um momento em que ele percebeu que estava todo mundo com a energia lá embaixo, tomado pela ansiedade e pela saudade. Ele chegou e disse: "Vem aqui no canto, deixa eu conversar com vocês. Estou sentindo vocês com a energia baixa, o que está acontecendo?". E completou: "Vamos para cima. Eu acredito em vocês, preciso que vocês acreditem em vocês também, porque eu estou acreditando mais do que vocês". Esse é o momento que eu mais vou levar para a minha vida. Chega uma hora em que a gente deixa mesmo de acreditar, por tudo o que vive no meio da música, porque a gente sabe que não é fácil. Mas ele ensinou que são momentos e que você tem que continuar. A Anitta e o Junior também ajudaram muito aconselhando a gente.

Hanaya: Uma coisa que a gente leva como aprendizado é que o Belo tem uma história gigantesca dentro do pagode e, mesmo assim, fez questão de se colocar como igual a nós o tempo todo. É uma humildade tão grande. Isso nos ensinou que, independentemente do lugar em que a gente esteja, nunca devemos abandonar a humildade nem esquecer nossas origens. E também a acreditar na gente. Parece besteira, mas de onde a gente vem é muito difícil acreditar, porque a gente é sempre desacreditado. Outra coisa que a gente precisava ouvir foi que talento sozinho não sustenta: ele precisa estar sempre atrelado a estratégia, disciplina, consistência e saber ser político. Foi um conjunto que fez a gente sair do programa com uma bagagem muito mais forte.

- Há algo que vocês fariam diferente no reality caso pudessem voltar?

Hanaya: Nada diferente. Talvez, se a gente mudasse algo, o resultado também mudaria. Se a gente não tivesse feito o que fez, não teria chegado à final e nem vencido. Não é que fomos perfeitos, mas Deus nos ajudou a chegar até onde chegamos.

David: Acho que naquele momento a gente entendeu o tempo do jogo lá dentro. A gente estava um pouco perdido, mas tinha orientações de trabalho que deixavam claro o que fazer. Seguimos o cronograma sem perder a nossa identidade. Não é sobre querer voltar atrás, e sim sobre caminhar para frente a partir do que já aconteceu.

- Qual o maior desafio de fazer parte de um quarteto com pessoas tão diferentes?

Uel: A distância, porque cada um mora longe do outro. É a única coisa, porque a energia entre a gente é maravilhosa.

- Além do reconhecimento, vocês conquistaram um prêmio de mais de R$ 400 mil. O que fizeram ou farão com essa quantia?

Vick: Eu penso muito em ajustar alguns pontos da minha vida, mas tudo muito pensado, porque a gente não pode sair gastando sem consciência. O que mais nos ensinaram lá dentro foi a investir. Se a gente não investir esse dinheiro do jeito certo, ele vai ter sido em vão. Então, resumindo, a maior parte vai para investimento.

Uel: Uma pequena parte eu vou tirar para mim, porque também preciso me presentear pela conquista. O resto vai para o investimento no futuro.

- O programa uniu artistas de diferentes estados. Como foi unir sotaques e características distintas que retratam a pluralidade dos brasileiros?

Uel: Acho que eu virei mais gaúcho do que baiano. Fiquei o tempo todo com esse gaúcho aí, o David. É "bah", é "tri"...

David: Eu fiquei mais baiano também, e peguei um pouco do carioca.

Hanaya: Isso mostrou o quanto a gente se admira, porque cada um pegou um pouquinho do sotaque e das gírias do outro. O Uel fala "bah" achando que está falando igual ao David, mas é um "bah" totalmente diferente.

- Vocês também têm se dedicado a shows individuais. Como conciliar a carreira solo com os compromissos do grupo?

Uel: A gente tem feito nossos shows, como já tínhamos a carreira antes do programa, mas o grupo sempre como prioridade, independentemente da carreira individual. Sempre que aparece agenda do Simples Detalhe, ela vem primeiro.

- Quais conselhos vocês dariam para as próximas Estrelas da Casa?

Vick: Não se desespere. Viva cada segundo lá dentro, para que no final você não se arrependa. Se você se desesperar e ficar pensando no que vai acontecer, só vai ficar preso nisso, porque é imprevisível.

David: Como o Milani falava para nós: viva um dia de cada vez. O dia seguinte você vê depois. Lá dentro tem que ser assim, focar no que tem que fazer naquele dia, senão a cabeça não aguenta.

Uel: E não criar um personagem na sua cabeça de quem você tem que ser dentro do programa. Você tem que ser você sempre, do início até o fim.

- Quais são os projetos futuros?

David: A gente pode contar? (risos)

Hanaya: Música nova e projeto novo. É um sonho saindo do papel depois de uma convivência de 30 dias, então tem muita coisa para trabalhar.

Uel: Nós gravamos mais duas músicas, além da "Dia D "que fizemos no programa, que estão lindas. São músicas do Rodriguinho, Gaab, Dan e Fabinh, e produzidas pelo Rodriguinho, que é um ídolo nosso.

Vick: Agora vamos sentar com calma e definir os próximos passos.