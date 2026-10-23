Felca - Reprodução/Instagram

FelcaReprodução/Instagram

Publicado 23/10/2026 13:31

Ele agradeceu ao público, e explicou que buscava prestar auxílio a aqueles que sofrem do mesmo transtorno, "Hoje passei 4 horas lendo mensagens na DM e fiquei com o coração em paz”.“Obrigado por me permitir falar com você, de alguém que sofreu para outro, é sobre dar sentido à dor. Depois de 8 meses produzindo, só faltava apertar em 'publicar', eu senti receio, não tinha ideia de como iria ser recebido, o que me guiou foi uma voz interna 'cara, esse vídeo é sincero, e eu tenho certeza de que se eu tivesse visto quando era criança, isso aqui iria me ajudar, por mais que eu não saiba que ajuda é essa, tenha coragem pelos que não conseguem agora”, disse.O youtuber, ainda, afirmou: “Que bom que todos nós temos uma voz interna dizendo sempre o que devemos fazer, lembrete para mim mesmo: 'Que ela sempre fale mais alto que a voz do mundo'".Felca também mostrou relatos de seguidores que tem o diagnóstico de fobia social. Um fã descreveu dificuldade em lidar com o transtorno no dia a dia, “Admiro sua coragem de se expor e sua vontade de ajudar quem está sofrendo. Tenho 44 anos, e até hoje não consegui descer sozinho na academia do prédio onde moro a dois anos. Seu vídeo retratou uma dor que tenho e sempre protelo. Já parei 2 faculdades por medo de apresentar o TCC e até no amigo secreto da família, passo mal quando é minha vez de falar”, falou.O vídeo do influenciador recebeu múltiplas críticas por internautas, devido a sua publicação em período eleitoral e pela isenção de Felca em relação às questões políticas que envolvem o Brasil, no momento. No último ano, o youtuber alcançou projeção nacional devido a sua produção de um vídeo denunciando a chamada “adultização” nas redes sociais, gerando debates ao redor do país acerca do tema. Quando ele anunciou que iria publicar um novo projeto, o público esperava que ele falasse sobre as eleições presidenciais.No X, usuários desaprovaram decisão de postar vídeo em período que precede o segundo turno para a escolha do presidente. Uma internauta falou: “Não acredito que o Felca fez todo mundo de trouxa e postou um vídeo sobre ‘fobia social’, que ódio”; outro, também demonstrou insatisfação, “Sério, não me conformo que faltando 5 dias para as eleições o assunto seja sobre o Felca e fobia social, tipo apenas se tranque no seu quarto e volte dia 26”.Em vídeo, o influenciador relembrou bullying e agressões que sofreu, e contou sobre exclusão em sua adolescência. Felca expressou dor que sente diante dos episódios, e afirmou que ainda sofre com os sintomas do transtorno. Ele também pediu para que pais e responsáveis tratem o tópico com a seriedade necessária, e que acreditem nos relatos dos filhos.