Leandra Leal e a mãe Ângela LealReprodução / X
"Hoje eu tô aqui e na semana que vem eu tenho que fazer uma grande operação, que eu não deixei que fizessem antes porque disse: ‘Eu quero votar, nem que seja a última vez’. E eu quero chamar a todos, porque eu vou fazer 80 anos, de minha idade que por favor votem, saiam às ruas, não custa nada. Pode, sim, custar a vida, se você ficar em casa", declarou.
A artista não informou qual procedimento fará. Segundo seu relato, a operação ficou para a próxima semana. Ela completa 80 anos em dezembro e também fez um apelo à participação de pessoas com mais de 70 anos, faixa etária para a qual o voto é facultativo.
Ao lado da filha, Ângela participou de uma transmissão organizada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), que reuniu nomes da televisão e da música em apoio à campanha de reeleição de Lula. Na televisão, Ângela interpretou Maria Bruaca na primeira versão de "Pantanal", de 1990, e também construiu uma trajetória à frente do tradicional Teatro Rival, no Centro do Rio.
A atriz aproveitou o encontro virtual para falar da própria relação com a cultura e agradecer ao presidente pelas políticas da área durante seus governos. Ela também recordou o trabalho em defesa do teatro e da cidade do Rio de Janeiro. "Você me deu toda força que eu tenho, eu devo a você, porque eu sabia, desde 2003, que eu estava bem guardada e que eu podia lutar, e lutei pela minha cidade, Rio de Janeiro, pelo meu teatro, pela cultura, lutei por tudo", afirmou.
Leandra Leal também declarou apoio ao candidato do PT e expressou confiança na vitória dele na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). "É uma felicidade estar lutando com o senhor. Eu estou desde o início do segundo turno dizendo: 'A gente vai virar, a gente vai conseguir'. Eu tenho a felicidade de dizer que eu sempre votei no senhor", disse.
Além das duas, participaram da live as atrizes Marieta Severo e Camila Pitanga, o cantor Jão e o apresentador Serginho Groisman. Marieta também pediu aos eleitores mais velhos que compareçam às urnas.
O segundo turno ocorre no domingo (25). Lula tenta a reeleição, enquanto Flávio Bolsonaro disputa a Presidência pela primeira vez.
Obrigada Presidente! Domingo vamos votar 13! Foi muito emocionante e agradeço profundamente o carinho com a minha família e com a família de todos brasileiros e brasileiras— Leandra Leal (@leandraleal) October 23, 2026
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