Leandra Leal e a mãe Ângela Leal - Reprodução / X

Leandra Leal e a mãe Ângela LealReprodução / X

Publicado 23/10/2026 13:47 | Atualizado 23/10/2026 13:52

"Hoje eu tô aqui e na semana que vem eu tenho que fazer uma grande operação, que eu não deixei que fizessem antes porque disse: ‘Eu quero votar, nem que seja a última vez’. E eu quero chamar a todos, porque eu vou fazer 80 anos, de minha idade que por favor votem, saiam às ruas, não custa nada. Pode, sim, custar a vida, se você ficar em casa", declarou.A artista não informou qual procedimento fará. Segundo seu relato, a operação ficou para a próxima semana. Ela completa 80 anos em dezembro e também fez um apelo à participação de pessoas com mais de 70 anos, faixa etária para a qual o voto é facultativo.Ao lado da filha, Ângela participou de uma transmissão organizada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), que reuniu nomes da televisão e da música em apoio à campanha de reeleição de Lula. Na televisão, Ângela interpretou Maria Bruaca na primeira versão de "Pantanal", de 1990, e também construiu uma trajetória à frente do tradicional Teatro Rival, no Centro do Rio.A atriz aproveitou o encontro virtual para falar da própria relação com a cultura e agradecer ao presidente pelas políticas da área durante seus governos. Ela também recordou o trabalho em defesa do teatro e da cidade do Rio de Janeiro. "Você me deu toda força que eu tenho, eu devo a você, porque eu sabia, desde 2003, que eu estava bem guardada e que eu podia lutar, e lutei pela minha cidade, Rio de Janeiro, pelo meu teatro, pela cultura, lutei por tudo", afirmou.Leandra Leal também declarou apoio ao candidato do PT e expressou confiança na vitória dele na disputa contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). "É uma felicidade estar lutando com o senhor. Eu estou desde o início do segundo turno dizendo: 'A gente vai virar, a gente vai conseguir'. Eu tenho a felicidade de dizer que eu sempre votei no senhor", disse.Além das duas, participaram da live as atrizes Marieta Severo e Camila Pitanga, o cantor Jão e o apresentador Serginho Groisman. Marieta também pediu aos eleitores mais velhos que compareçam às urnas.O segundo turno ocorre no domingo (25). Lula tenta a reeleição, enquanto Flávio Bolsonaro disputa a Presidência pela primeira vez.