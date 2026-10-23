Matuê e TZ da Coronel lançam parceria inédita 'Mundo Fashion' - Reprodução / Instagram

Matuê e TZ da Coronel lançam parceria inédita 'Mundo Fashion'Reprodução / Instagram

Publicado 23/10/2026 14:36

O encontro foi anunciado pelos músicos nas redes sociais, na terça-feira (20). Os dois também divulgaram imagens dos bastidores da gravação do clipe. Antes disso, em 30 de setembro, TZ já havia publicado um trecho da canção. Na véspera da estreia, ele elogiou a participação do colega e afirmou que Matuê "amassou de lei" na faixa.Para Matuê, "Mundo Fashion" é a primeira novidade musical desde março, quando participou de "Melhor Dia: Dopamina", ao lado de Marcos Baroni, Chamier e ht!. Natural do Ceará, o rapper ganhou projeção nacional no trap e ficou conhecido por trabalhos como o álbum "Máquina do Tempo", lançado em 2020.Já TZ da Coronel prepara o lançamento de seu quarto álbum solo. "Lado Mau" terá 19 músicas e será disponibilizado de forma independente pela Cúpula Records, selo do próprio artista. A participação de Matuê é uma das colaborações do projeto. O disco já pode ser salvo antecipadamente nos serviços de streaming.O novo trabalho chega cerca de oito meses depois de "Palácio de Lona", álbum que TZ gravou com MC Cabelinho e lançou em março deste ano. Nascido em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ele começou a se destacar nas batalhas de rima antes de conquistar espaço nas plataformas digitais.TZ também chamou a atenção do público em uma ação nas ruas de Curitiba, no Paraná, antes da chegada do single. Segundo a divulgação do evento, cerca de 5 mil pessoas compareceram ao encontro, no qual o rapper apresentou um trecho de música inédita.Fora dos estúdios, o artista lidera a Nova Ordem Musical (NOM), iniciativa ligada ao rap e ao trap que promove ações nas ruas e busca aproximar músicos e fãs, com foco na cultura das periferias.Matuê, por sua vez, já tem outro compromisso com o público marcado para novembro. O cantor está entre as atrações da Fanzone do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no dia 6, no Kartódromo Ayrton Senna. João Gomes também faz parte da programação da mesma data. O show ocorrerá dois dias depois da estreia do novo disco de TZ.