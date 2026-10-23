RennerReprodução / Instagram
O espetáculo faz parte do projeto "Rick & Renner pra sempre – O Legado", criado para preservar a história e os sucessos da dupla. A proposta é manter o repertório que marcou a trajetória dos músicos e prestar homenagens a Rick.
"Uma noite em que a emoção e a saudade se encontram para homenagear uma história que vai ficar para sempre no coração de quem acompanhou essa dupla!", declarou a produtora responsável pelo evento.
Rick morreu aos 59 anos, no dia 21 de setembro, após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim, em Santa Catarina. Outras quatro pessoas perderam a vida no acidente: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
Duas semanas depois da tragédia, Renner anunciou que daria continuidade à carreira musical. O sertanejo decidiu seguir sozinho nos palcos, mas deixou claro que pretende manter viva a memória do amigo por meio das canções que conquistaram o público ao longo dos anos.
Na última quarta-feira (21), quando a morte de Rick completou um mês, Renner voltou a homenagear o parceiro. No Instagram, publicou um vídeo antigo dos dois em um momento descontraído no aeroporto. Na legenda, falou sobre a saudade e a presença simbólica do amigo em sua nova fase profissional.
"Mas sei que em todos os palcos onde eu pisar, lá você estará comigo", escreveu.
A data também foi marcada por uma manifestação de Geralda Helena, viúva de Rick. Ela compartilhou nos Stories do Instagram um texto sobre a dificuldade de enfrentar a perda do marido e os sentimentos que surgiram durante o primeiro mês sem ele.
"O luto me ensinou quanta dor uma pessoa é capaz de suportar em silêncio. Ensinou-me a sorrir enquanto desmoronava por dentro, a esconder as lágrimas atrás de um ‘estou bem’ e a continuar vivendo mesmo quando tudo dentro de mim pedia um pouco de paz", desabafou.
O show de dezembro marcará, portanto, o início de uma nova etapa para Renner, que pretende conciliar a carreira solo com as homenagens ao antigo companheiro.
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