Renner - Reprodução / Instagram

RennerReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2026 17:44

O espetáculo faz parte do projeto "Rick & Renner pra sempre – O Legado", criado para preservar a história e os sucessos da dupla. A proposta é manter o repertório que marcou a trajetória dos músicos e prestar homenagens a Rick."Uma noite em que a emoção e a saudade se encontram para homenagear uma história que vai ficar para sempre no coração de quem acompanhou essa dupla!", declarou a produtora responsável pelo evento.Rick morreu aos 59 anos, no dia 21 de setembro, após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense. A aeronave havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim, em Santa Catarina. Outras quatro pessoas perderam a vida no acidente: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.Duas semanas depois da tragédia, Renner anunciou que daria continuidade à carreira musical. O sertanejo decidiu seguir sozinho nos palcos, mas deixou claro que pretende manter viva a memória do amigo por meio das canções que conquistaram o público ao longo dos anos.Na última quarta-feira (21), quando a morte de Rick completou um mês, Renner voltou a homenagear o parceiro. No Instagram, publicou um vídeo antigo dos dois em um momento descontraído no aeroporto. Na legenda, falou sobre a saudade e a presença simbólica do amigo em sua nova fase profissional."Mas sei que em todos os palcos onde eu pisar, lá você estará comigo", escreveu.A data também foi marcada por uma manifestação de Geralda Helena, viúva de Rick. Ela compartilhou nos Stories do Instagram um texto sobre a dificuldade de enfrentar a perda do marido e os sentimentos que surgiram durante o primeiro mês sem ele."O luto me ensinou quanta dor uma pessoa é capaz de suportar em silêncio. Ensinou-me a sorrir enquanto desmoronava por dentro, a esconder as lágrimas atrás de um ‘estou bem’ e a continuar vivendo mesmo quando tudo dentro de mim pedia um pouco de paz", desabafou.O show de dezembro marcará, portanto, o início de uma nova etapa para Renner, que pretende conciliar a carreira solo com as homenagens ao antigo companheiro.