Marina Ruy Barbosa treina antes das 6h em academia de luxo - Reprodução/Instagram

Marina Ruy Barbosa treina antes das 6h em academia de luxo Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2026 17:13

Marina Ruy Barbosa começou a sexta-feira (23) cedo e com treino de musculação. Às 5h23, a atriz já estava na academia do hotel JW Marriott, em São Paulo, onde se exercitou antes do amanhecer. Nos Stories do Instagram, ela marcou o empresário Rodrigo Sangion, que prestou serviço de personal trainer para a artista, segundo sua assessoria.

Sangion é proprietário da Les Cinq Gym, academia de luxo localizada em São Paulo cuja mensalidade pode chegar a R$ 3.500. O espaço também oferece aulas avulsas por até R$ 750. Marina já frequentou o estabelecimento por um período.



A academia aposta em serviços exclusivos para os alunos. Entre as comodidades estão toalhas de algodão egípcio, cosméticos premium nos vestiários e playlists preparadas por DJs com batidas por minuto (BPM) calculadas para diferentes horários do dia.



O espaço também disponibiliza acompanhamento de nutricionista e fisioterapeuta. As aulas têm no máximo três alunos por professor, proposta que permite um atendimento mais individualizado durante os exercícios.



Além de Marina Ruy Barbosa, a Les Cinq Gym é frequentada por outros nomes conhecidos do entretenimento. Entre eles estão o DJ Alok, a atriz Bruna Marquezine, a atriz Claudia Raia e a modelo Izabel Goulart.

Volta à Globo em 2027





Longe dos contratos de exclusividade desde maio de 2024, quando encerrou um vínculo de duas décadas com a emissora, Marina Ruy Barbosa estaria negociando seu retorno à Globo. Segundo informações da coluna Daniel Nascimento, do jornal O DIA, a atriz é cotada para uma novela das 23h, faixa que a emissora pretende retomar após oito anos. Inicialmente, o nome da ruiva foi associado a uma trama de Ricardo Linhares, mas o projeto do autor será destinado ao Globoplay. Até o momento, não há confirmação sobre qual produção marcará a volta da atriz à dramaturgia da TV aberta.