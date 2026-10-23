Marina Ruy Barbosa treina antes das 6h em academia de luxo Reprodução/Instagram
A academia aposta em serviços exclusivos para os alunos. Entre as comodidades estão toalhas de algodão egípcio, cosméticos premium nos vestiários e playlists preparadas por DJs com batidas por minuto (BPM) calculadas para diferentes horários do dia.
O espaço também disponibiliza acompanhamento de nutricionista e fisioterapeuta. As aulas têm no máximo três alunos por professor, proposta que permite um atendimento mais individualizado durante os exercícios.
Além de Marina Ruy Barbosa, a Les Cinq Gym é frequentada por outros nomes conhecidos do entretenimento. Entre eles estão o DJ Alok, a atriz Bruna Marquezine, a atriz Claudia Raia e a modelo Izabel Goulart.
Volta à Globo em 2027
Longe dos contratos de exclusividade desde maio de 2024, quando encerrou um vínculo de duas décadas com a emissora, Marina Ruy Barbosa estaria negociando seu retorno à Globo. Segundo informações da coluna Daniel Nascimento, do jornal O DIA, a atriz é cotada para uma novela das 23h, faixa que a emissora pretende retomar após oito anos. Inicialmente, o nome da ruiva foi associado a uma trama de Ricardo Linhares, mas o projeto do autor será destinado ao Globoplay. Até o momento, não há confirmação sobre qual produção marcará a volta da atriz à dramaturgia da TV aberta.
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