Tata Werneck é mãe de Clara Maria, fruto do casamento com Rafael Vitti - Reprodução / Instagram

Tata Werneck é mãe de Clara Maria, fruto do casamento com Rafael VittiReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2026 18:09

Tata Werneck utilizou as redes sociais para homenagear a filha, Clara Maria, que completa 7 anos nesta sexta-feira (23). A herdeira é fruto do casamento da apresentadora com o ator Rafael Vitti. A atriz publicou um texto emocionante, repleto de carinho e fé.

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"Há 7 anos nasceu o maior presente que Deus poderia me dar. Ele escolheu a criança mais doce, empática e, meu Deus, como é linda. Sua inteligência me fascina. Seu amor pelos animais, pelas plantas, por Jesus... suas orações me emocionam", iniciou a intérprete de Brigitte na novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo, na legenda da publicação.

A apresentadora do "Lady Night", do Multishow, continuou a homenagem, ressaltando o amor pela pequena. "Seu coração é lindo. Seu sorriso preenche minha alma. Você é a razão da minha vida. Deus me faça a melhor mãe do mundo para eu ser motivo de orgulho pra minha filha. Eu sei que ela é luz no mundo. Parabéns, meu grande amor! Eu te amo com toda a minha força", finalizou ela. Discreta, a apresentadora compartilhou apenas uma foto que mostrou parte do rostinho de Clara.

Nos comentários da publicação, famosos enviaram mensagens de carinho. "Parabéns para essa lindeza", desejou Débora Falabella. "Muito amor", disseram Leticia Spiller e Marina Moschen. "Lindas", elogiou Elen Clarice.

Tata e Rafael começaram a namorar em 2017. O casal oficializou a união em outubro de 2019, pouco antes do nascimento da primogênita.

Exposição nas redes



No mês passado, inclusive, Tata explicou a decisão de não expor a filha nas redes. Durante uma interação com os internautas, por meio de uma caixinha de perguntas, a atriz comentou que tem registros super fofos da menina, mas se preocupa com a segurança dela.

"Tem uns vídeos dela muito maravilhosos que eu queria muito postar porque ela é muito inacreditável, sério. Ela é muito inteligente, perfeita e linda", elogiou Tata.

Em seguida, a apresentadora listou os motivos de não mostrar Clara. "Primeiro: porque eu acho perigoso. Acho perigoso, a gente não sabe quem são as pessoas, né? Segundo motivo, é que eu não sei se a Clara vai querer seguir uma vida pública. Eu até espero que não. Então não quero tornar ela famosa. Não sei se ela vai querer ser uma detetive particular, não sei o que ela vai querer fazer", disse ela, que complementou:

"Acho que o outro motivo é porque é crime… Não sei, mas agora tem uma lei, né? E eu… enfim, quem quer postar, tudo certo, mas eu acho esquisito. Acho meio, sei lá… coisa meio para engajar, não sei. Mas respeito, está tudo certo", complementou ela.