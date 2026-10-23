Tata Werneck é mãe de Clara Maria, fruto do casamento com Rafael VittiReprodução / Instagram
Tata Werneck se declara no aniversário da filha: 'Meu grande amor'
Clara Maria, fruto do casamento da apresentadora com o ator Rafael Vitti, completou 7 anos nesta sexta-feira (23) e recebeu homenagens
Exposição nas redes
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