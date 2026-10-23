Mell Muzzillo presta queixa após receber áudios com ofensas racistas - Reprodução Instagram

Mell Muzzillo presta queixa após receber áudios com ofensas racistasReprodução Instagram

Publicado 23/10/2026 19:03

Mell Muzzillo decidiu recorrer à polícia após voltar a ser alvo de ataques virtuais. A atriz esteve nesta sexta-feira (23) na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), no Centro do Rio, para registrar uma queixa e solicitar a identificação do internauta responsável pelas ofensas. Desta vez, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, as agressões chegaram por meio de áudios com conteúdo racista e sexual.

A nova denúncia ocorre poucas semanas depois de Mell tornar públicas mensagens ofensivas que recebeu nas redes sociais. Na ocasião, a artista afirmou que não se calaria diante das tentativas de intimidação e respondeu diretamente aos autores dos ataques.





Atriz afirma que não vai se calar diante das ameaças





Em sua manifestação anterior, Mell relacionou sua postura de resistência à história das mulheres de sua família e à defesa de suas raízes. A atriz, que tem ascendência afro-indígena e é ligada ao Candomblé, também denunciou comentários motivados por racismo e intolerância religiosa.



“Não tenho medo de vocês! Podem me xingar, me humilhar e me ameaçar. Fui criada para resistir, vi as mulheres da minha família fazendo acontecer. Enquanto estiver viva, levarei meu povo para todos os lugares que tentam nos tirar. Enquanto estiver viva, louvarei Orixá. Enquanto estiver viva, vocês ouvirão minha voz gritando pelo que acredito, nunca silêncio covarde”, declarou.



Mell costuma abordar nas redes sociais aspectos de sua cultura e de sua religião. De acordo com o relato publicado anteriormente, as agressões também ganharam força depois que ela passou a se posicionar politicamente.



A atriz integrou o elenco da novela Três Graças e mantém um relacionamento com o ator Marcelo Mello Jr.