Cintia Dicker aposta em bioestimulador nos glúteos para o Carnaval - Reprodução @coutinhohelo/@victormazzei/@al.tercustom

Cintia Dicker aposta em bioestimulador nos glúteos para o CarnavalReprodução @coutinhohelo/@victormazzei/@al.tercustom

Publicado 23/10/2026 21:14 | Atualizado 23/10/2026 21:24

Cintia Dicker quer chegar ao Carnaval 2027 com o corpo mais definido. Para isso, a musa do Salgueiro combinou a retomada dos exercícios físicos com procedimentos estéticos, incluindo a aplicação de um bioestimulador de colágeno nos glúteos. O tratamento foi realizado na clínica da dermatologista Karla Assed.

A modelo explicou à revista Quem que a viagem recente à Europa, onde visitou suas agências, acabou afetando sua preparação física. Longe da rotina habitual de musculação, ela perdeu massa muscular e sentiu falta de definição. Agora, a prioridade é recuperar o condicionamento para enfrentar o desfile na Sapucaí.





Modelo descarta mudanças exageradas no bumbum





O tratamento estético tem uma finalidade específica: melhorar o aspecto da pele e dar uma leve elevação aos glúteos. Cintia ressaltou que não pretende aumentar exageradamente o volume da região nem colocar silicone. A proposta é obter um efeito sutil, aliado aos resultados dos exercícios.



“É só para dar uma levantadinha a mais”, resumiu a modelo ao falar sobre o procedimento.



Na preparação física, ela contará novamente com o personal trainer Diogo Pyrho. Cintia também faz acompanhamento com a endocrinologista Anna Virginia, que a orienta em relação à suplementação.



Com o desfile de 2027 no horizonte, a musa pretende manter uma rotina mais intensa de treinos para recuperar a massa muscular perdida e chegar à avenida com a definição que deseja.

Cintia e Scooby mantêm relação próxima após separação



O surfista revelou que o casamento chegou ao fim há cerca de dois meses, mas afirmou que os dois continuam convivendo como família. Segundo Scooby, eles chegaram a viajar juntos após o término e pretendem preservar a amizade e a parceria na criação de Aurora, filha de três anos. Ele também negou que a separação tenha sido motivada por traição ou desrespeito e declarou que ambos continuarão contando um com o outro. As informações foram divulgadas pela coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles.