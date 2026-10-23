Cintia Dicker aposta em bioestimulador nos glúteos para o CarnavalReprodução @coutinhohelo/@victormazzei/@al.tercustom
Modelo descarta mudanças exageradas no bumbum
O tratamento estético tem uma finalidade específica: melhorar o aspecto da pele e dar uma leve elevação aos glúteos. Cintia ressaltou que não pretende aumentar exageradamente o volume da região nem colocar silicone. A proposta é obter um efeito sutil, aliado aos resultados dos exercícios.
“É só para dar uma levantadinha a mais”, resumiu a modelo ao falar sobre o procedimento.
Na preparação física, ela contará novamente com o personal trainer Diogo Pyrho. Cintia também faz acompanhamento com a endocrinologista Anna Virginia, que a orienta em relação à suplementação.
Com o desfile de 2027 no horizonte, a musa pretende manter uma rotina mais intensa de treinos para recuperar a massa muscular perdida e chegar à avenida com a definição que deseja.
Cintia e Scooby mantêm relação próxima após separação
O surfista revelou que o casamento chegou ao fim há cerca de dois meses, mas afirmou que os dois continuam convivendo como família. Segundo Scooby, eles chegaram a viajar juntos após o término e pretendem preservar a amizade e a parceria na criação de Aurora, filha de três anos. Ele também negou que a separação tenha sido motivada por traição ou desrespeito e declarou que ambos continuarão contando um com o outro. As informações foram divulgadas pela coluna de Lucas Pasin, do Metrópoles.
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