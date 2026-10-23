Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta hospitalar após passar por cirurgia cardíaca - Reprodução / Instagram

Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta hospitalar após passar por cirurgia cardíacaReprodução / Instagram

Publicado 23/10/2026 20:56

Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (23), após passar por cirurgia para colocar marcapasso cardíaco . A informação foi compartilhada pela mulher do apresentador de "A Praça É Nossa", do SBT, a médica Renata de Nóbrega.

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Ela preparou a mudança para outra residência quando o marido estava internado. Renata, então, registrou a chegada de Carlos Alberto ao novo lar. "Tudo foi feito enquanto ele estava no hospital. Agora ele está reparando em tudo, porque ainda não tinha vindo na casinha nova", disse ela.



O apresentador ficou chocado com o tamanho do elevador, que fica na sala. "Não sabia que era tão grande assim, não", disse o veterano. Além disso, se surpreendeu com mais uma surpresa: um café da tarde com direito a bexiga com as frases: "te amo" e "bem-vindo, Carlos Alberto". O comunicador foi às lágrimas e agradeceu o carinho da mulher. "Obrigada, amor", disse ele, que também andou no seu elevador pela primeira vez.

Internação

Carlos Alberto estava internado desde a última sexta (16), quando deu entrada na unidade para investigar sintomas como cansaço, fadiga e indisposição, que persistiam havia alguns meses. Os exames confirmaram uma infecção pelo vírus Coxsackie, que agravou um quadro preexistente de insuficiência cardíaca.



Durante a hospitalização, os médicos identificaram bradicardia, condição caracterizada pela redução da frequência dos batimentos cardíacos, além de outras arritmias. Diante do quadro, a equipe decidiu pela implantação de um marcapasso, dispositivo que ajuda a regular o ritmo do coração.

A cirurgia ocorreu na terça (20). No dia seguinte, a assessoria do apresentador confirmou ao O DIA que ele já estava no quarto, havia caminhado e tomado café da manhã. "Deu tudo certo a cirurgia do carlos Alberto. Está no quarto. Já andou , tomou café de manhã . E agora está dormindo , pq acordou cedo", informou a equipe, em mensagem enviada ao jornal.

Visita

Na quarta (21), Carlos Alberto recebeu a visita do padre Antonio Maria no Hospital Sírio-Libanês. O religioso compartilhou uma foto do encontro nas redes sociais na quinta (22) e tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do apresentador.

"Ontem, visitei no hospital meu querido amigo Carlos Alberto de Nóbrega. Graças a Deus, sua cirurgia correu muito bem! Ele agora tem um marca-passo no coração. Fui abençoar esse tão querido amigo, que há tantos anos nos alegra com seu talento, em sua querida Praça", escreveu o padre, na ocasião, em referência ao programa humorístico.