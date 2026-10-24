Depois de ser homenageada ao vivo pelo filho, Patrícia Poeta comemorou os 50 anos com roda de samba nesta sexta-feira - Reprodução / Globo

Depois de ser homenageada ao vivo pelo filho, Patrícia Poeta comemorou os 50 anos com roda de samba nesta sexta-feiraReprodução / Globo

Publicado 24/10/2026 11:43

Patrícia Poeta comemorou os 50 anos com uma roda de samba na noite desta sexta-feira (23), em uma casa de festas no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Batizado de “Samba da Poeta”, o evento reuniu amigos, famosos, bateria e passistas. Antes do evento, a jornalista foi homenageada no programa que apresenta, o "Encontro com Patrícia Poeta", pelo filho, Felipe Poeta, e pelos companheiros de profissão.

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Entre os convidados da festa estavam Rodrigo Sant’Anna, Juliane Masaoka, Samuel de Assis, Thelma Assis e Luiz Teixeira, comentarista do bloco de esportes do “Jornal Hoje”. Na entrada, uma placa avisava aos presentes: “Mesmo sem saber sambar, pode entrar”.



Nas redes sociais, a jornalista Polly Porai compartilhou um registro ao lado da aniversariante e escreveu: “Comemorando os 50 anos da nossa diva Pat Po!” (apelido para Patrícia Poeta).



O aniversário de Patrícia foi oficialmente na segunda-feira (19). Na ocasião, ela recebeu homenagens durante o “Encontro” e também nos bastidores do programa, onde a equipe preparou uma surpresa com bolo, balões e a presença do filho, Felipe Poeta. Entre os convidados da festa estavam Rodrigo Sant’Anna, Juliane Masaoka, Samuel de Assis, Thelma Assis e Luiz Teixeira, comentarista do bloco de esportes do “Jornal Hoje”. Na entrada, uma placa avisava aos presentes: “Mesmo sem saber sambar, pode entrar”.Nas redes sociais, a jornalista Polly Porai compartilhou um registro ao lado da aniversariante e escreveu: “Comemorando os 50 anos da nossa diva Pat Po!” (apelido para Patrícia Poeta).O aniversário de Patrícia foi oficialmente na segunda-feira (19). Na ocasião, ela recebeu homenagens durante o “Encontro” e também nos bastidores do programa, onde a equipe preparou uma surpresa com bolo, balões e a presença do filho, Felipe Poeta.