Depois de ser homenageada ao vivo pelo filho, Patrícia Poeta comemorou os 50 anos com roda de samba nesta sexta-feiraReprodução / Globo

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Carolina Irigoyen
Patrícia Poeta comemorou os 50 anos com uma roda de samba na noite desta sexta-feira (23), em uma casa de festas no Alto de Pinheiros, em São Paulo. Batizado de “Samba da Poeta”, o evento reuniu amigos, famosos, bateria e passistas.  Antes do evento, a jornalista foi homenageada no programa que apresenta, o "Encontro com Patrícia Poeta", pelo filho, Felipe Poeta, e pelos companheiros de profissão.
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Entre os convidados da festa estavam Rodrigo Sant’Anna, Juliane Masaoka, Samuel de Assis, Thelma Assis e Luiz Teixeira, comentarista do bloco de esportes do “Jornal Hoje”. Na entrada, uma placa avisava aos presentes: “Mesmo sem saber sambar, pode entrar”. 

Nas redes sociais, a jornalista Polly Porai compartilhou um registro ao lado da aniversariante e escreveu: “Comemorando os 50 anos da nossa diva Pat Po!” (apelido para Patrícia Poeta).

O aniversário de Patrícia foi oficialmente na segunda-feira (19). Na ocasião, ela recebeu homenagens durante o “Encontro” e também nos bastidores do programa, onde a equipe preparou uma surpresa com bolo, balões e a presença do filho, Felipe Poeta.


Ao entrar no estúdio, Felipe emocionou a mãe com uma declaração. “Você é a minha inspiração. (...) Não tem como explicar toda a inspiração que você é na minha vida. De garra, de batalha, de trabalho. E é uma honra estar fazendo essa homenagem com todo mundo aqui pra você”, disse.

Patrícia reagiu surpresa ao ver o filho. “Ai, que coisa mais linda. Obrigada, pessoal!”, afirmou. Em seguida, brincou sobre a participação dele na homenagem: “Nossa, conseguiram convencer você? Ele é todo na dele, tímido assim, gente...”. Felipe respondeu: “Por você eu faço tudo”. 

Durante a conversa, a apresentadora ainda relembrou momentos em que conciliava a rotina profissional com os compromissos do filho. “Eu lembro de ir na escola pegar meu filho, ou quando ele tinha uma apresentação ou alguma coisa, e eu, saía do trabalho correndo, ia lá ver ele. E ele: ‘Mamãe, você se dividiu bastante hoje, né?’”, recordou. 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa