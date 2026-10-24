Depois de ser homenageada ao vivo pelo filho, Patrícia Poeta comemorou os 50 anos com roda de samba nesta sexta-feiraReprodução / Globo
Entre os convidados da festa estavam Rodrigo Sant’Anna, Juliane Masaoka, Samuel de Assis, Thelma Assis e Luiz Teixeira, comentarista do bloco de esportes do “Jornal Hoje”. Na entrada, uma placa avisava aos presentes: “Mesmo sem saber sambar, pode entrar”.
Nas redes sociais, a jornalista Polly Porai compartilhou um registro ao lado da aniversariante e escreveu: “Comemorando os 50 anos da nossa diva Pat Po!” (apelido para Patrícia Poeta).
O aniversário de Patrícia foi oficialmente na segunda-feira (19). Na ocasião, ela recebeu homenagens durante o “Encontro” e também nos bastidores do programa, onde a equipe preparou uma surpresa com bolo, balões e a presença do filho, Felipe Poeta.
E o filho da Patrícia Poeta que fez uma surpresa pra mãe no aniversário dela ?— Picoli Montenegro (@suedeMingotte) October 19, 2023
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Ao entrar no estúdio, Felipe emocionou a mãe com uma declaração. “Você é a minha inspiração. (...) Não tem como explicar toda a inspiração que você é na minha vida. De garra, de batalha, de trabalho. E é uma honra estar fazendo essa homenagem com todo mundo aqui pra você”, disse.
Patrícia reagiu surpresa ao ver o filho. “Ai, que coisa mais linda. Obrigada, pessoal!”, afirmou. Em seguida, brincou sobre a participação dele na homenagem: “Nossa, conseguiram convencer você? Ele é todo na dele, tímido assim, gente...”. Felipe respondeu: “Por você eu faço tudo”.
Durante a conversa, a apresentadora ainda relembrou momentos em que conciliava a rotina profissional com os compromissos do filho. “Eu lembro de ir na escola pegar meu filho, ou quando ele tinha uma apresentação ou alguma coisa, e eu, saía do trabalho correndo, ia lá ver ele. E ele: ‘Mamãe, você se dividiu bastante hoje, né?’”, recordou.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa