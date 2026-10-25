Virginia Fonseca defende estilista após críticas a look polêmico - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca defende estilista após críticas a look polêmicoReprodução / Instagram

Publicado 25/10/2026 07:50

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"Tá vendo essa roupa aqui? Fui eu que criei. Acompanhei toda a repercussão. Afinal, a moda é subjetiva. Isso me trouxe uma reflexão: o que realmente define o que é belo? Será que aquilo que consideramos estranho não é simplesmente diferente do que estamos acostumados a ver?", questionou Nikolas em um vídeo publicado nas redes sociais.A produção escolhida por Virginia chamou atenção por reunir peças e elementos de estilos diferentes. Diante dos comentários negativos, o estilista explicou que a proposta era justamente fugir das combinações tradicionais."Quando pensei no look da Virgínia, quis fugir do óbvio. Misturei referências dos anos 2000, como a calça capri e as sobreposições, com o romantismo vitoriano da renda, da gola alta e dos babados", detalhou na legenda da publicação.Nikolas também destacou que a moda permite misturar referências de diferentes épocas, sem a necessidade de seguir um único padrão estético. "Afinal, por que uma criação precisa representar só uma época? Eu gosto quando passado e presente conversam na mesma peça. Acredito que não existe uma única forma de se vestir bem. A moda de hoje mistura o mínimo e o máximo, o clássico e o ousado. E é nessa liberdade que eu gosto de criar", afirmou.O profissional ainda agradeceu à influenciadora pela confiança em seu trabalho e por escolher uma de suas criações para uma ocasião especial em família. "Sou muito grato à Virgínia por confiar no meu olhar e escolher uma criação minha para um momento tão especial. Pra mim, na moda a gente precisa sentir alguma coisa, porque a magia está justamente aí. É isso que eu busco em cada peça, transformar e revelar a essência de quem veste. Moda é expressão. E ser diferente nunca significou estar errado", declarou.Virginia, por sua vez, não deixou as críticas passarem despercebidas. A influenciadora republicou o vídeo do estilista em suas redes sociais e fez questão de demonstrar apoio ao amigo. "Amigo, você é muito talentoso, eu amo isso em você e sempre irei te apoiar!! Sucesso é o que te desejo sempre", escreveu a empresária.