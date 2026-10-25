Marina SenaReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Marina Sena usou as redes sociais, neste sábado (24), para explicar por que não poderá votar no segundo turno das eleições, marcado para este domingo (25). A cantora, que está em turnê pela Europa, recebeu críticas de internautas ao anunciar a viagem às vésperas da votação. Diante da repercussão, ela afirmou que os compromissos profissionais foram assumidos no início do ano.
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"Não é apenas um show, é uma turnê inteira, que exige muito comprometimento para que não se torne insustentável pra mim e todos os envolvidos, que dependem também desse trabalho. Além de um compromisso assumido com meus fãs que moram longe do Brasil", explicou no X, antigo Twitter.

A artista contou que tentou encontrar uma maneira de retornar ao país, mas não conseguiu conciliar a agenda de apresentações com a votação. Ela também lamentou a situação e reconheceu a importância de exercer seu direito. "Estou triste também por estar longe, não era o ideal, mas não há mais o que fazer. Votar pra mim é um ato importante que exerço desde meus 16 anos com muito compromisso, mas desta vez, falhei no segundo turno", declarou.

Marina lembrou que participou do primeiro turno, quando saiu diretamente de um show no Rio de Janeiro para votar em São Paulo. A cantora também esteve presente em manifestações de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição contra Flávio Bolsonaro (PL). "A esperança de que teríamos um resultado mais favorável no primeiro turno existia, eu realmente acreditei, com certeza uma inocência", afirmou.

Apesar da ausência, a artista ressaltou que pretende continuar a usar suas redes sociais para manifestar suas opiniões políticas. Ela também disse que não deseja que sua decisão influencie negativamente o comparecimento de outras pessoas às urnas. "Não gostaria que a minha ausência no segundo turno desencorajasse ninguém de lutar pra vencermos nas urnas", destacou.

Outro ponto levantado pela cantora foi a impossibilidade de votar em trânsito fora do Brasil. A modalidade não permite que eleitores em viagem internacional votem em outro país."Fico triste por não haver possibilidade de voto em trânsito para quem está fora do país a trabalho. Torço pra que isso mude", disse.

Ao encerrar o pronunciamento, Marina reafirmou sua preferência eleitoral: "De toda forma, meu coração e meu apoio estão com Lula 13".