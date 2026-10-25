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Fátima Bernardes, Rodrigo Faro e mais famosos votam no 2º turno
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Fátima Bernardes, Rodrigo Faro e mais famosos votam no 2º turno

Luísa Sonza, Thaila Ayala e outros artistas compareceram às urnas neste domingo (25), para participar das eleições 2026

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Letícia Montrezor
Fátima Bernardes vota acompanhada dos pais
Luísa Sonza
Thaila Ayala
Rodrigo Faro e Vera Viel
Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello
Branco Mello, integrante da banda Titãs, e a atriz Ângela Figueiredo
João Lucas e Sasha
Otaviano Costa
Com o filho mais velho com Wanessa Camargo, Marcus Buaiz vota em Alphaville em São Paulo
Flávio Fachel
Leila Pereira presidente do Palmeiras
Jonas Sulzbach
Fábio Jr e a mulher
De mãos dadas, Glória Groove, a mãe Gina Garcia e o marido Pedro Lopes votam no 2° turno
Jão
Ana Maria Braga e o marido
Sabrina Sato
Pepita
Ana Paula Padrão
Gaby Amarantos
Thiago Silva
Felipe Neto
Belo
Helô Pinheiro e família
Luiza Possi e Zizi Possi
André Marques
Caco Barcellos e a filha
Adriane Galisteu
Eliana
Jarbas Homen de Mello leva a mãe pra votar em São Paulo
Giulia Costa
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda votam em Alphaville, São Paulo
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Famosos foram às urnas neste domingo (25) para participar do segundo turno das eleições de 2026. Entre os nomes que registraram o momento estão Fátima Bernardes, Rodrigo Faro, Sabrina Sato, Ana Maria Braga, Luísa Sonza e Jão.
Leia mais: Marina Sena se pronuncia sobre não votar no 2º turno: 'Falhei'

No Rio de Janeiro, Fátima Bernardes acompanhou os pais, Amâncio, de 90 anos, e Eunice, de 83, até a seção eleitoral. Ana Maria Braga chegou com o marido, Fábio Arruda, e atendeu fãs após votar. Na Barra da Tijuca, Giulia Costa, Belo, Felipe Neto e Thiago Silva exerceram o direito ao voto.

Em São Paulo, Sabrina Sato, de 45 anos, exibiu o barrigão de sete meses de gestação ao chegar a uma escola próxima à Avenida Paulista. Grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes, a apresentadora escolheu uma camisa branca com as costas à mostra.

Jão, Gaby Amarantos e Luísa Sonza também votaram na capital paulista. Rodrigo Faro compareceu às urnas em Barueri, acompanhado da mulher, Vera Viel. Já Marcus Buaiz esteve em Alphaville com o filho mais velho de seu relacionamento com Wanessa Camargo. Na mesma região, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda também votaram. Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estiveram entre os eleitores. O ator também levou a mãe para votar em São Paulo.
Sasha Meneghel e João Lucas, Luiza Possi e Zizi Possi, além de Otaviano Costa, participaram da votação. Caco Barcellos apareceu acompanhado da filha, enquanto Helô Pinheiro esteve com a família. Thaila Ayala, André Marques e Flávio Fachel também passaram pelas urnas.

Glória Groove surgiu de mãos dadas com a mãe, Gina Garcia, e o marido, Pedro Lopes. Os três vestiram camisas do Brasil. Branco Mello e Angela, Jonas Sulzbach e Adriane Galisteu também marcaram presença, assim como Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Eliana foi outra apresentadora que votou. Nas redes sociais, ela manifestou apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e compartilhou uma mensagem sobre igualdade racial, educação e combate ao preconceito.

O segundo turno define a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL). Eleitores de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal também escolhem governadores.

Diferentemente do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, a votação deste domingo é destinada aos cargos que não tiveram definição na primeira etapa. Vence quem conquistar a maioria dos votos válidos, sem contar brancos e nulos.

As seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, e a apuração começa após o encerramento da votação.
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