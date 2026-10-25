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Fátima Bernardes, Rodrigo Faro e mais famosos votam no 2º turno
Luísa Sonza, Thaila Ayala e outros artistas compareceram às urnas neste domingo (25), para participar das eleições 2026
Famosos foram às urnas neste domingo (25) para participar do segundo turno das eleições de 2026. Entre os nomes que registraram o momento estão Fátima Bernardes, Rodrigo Faro, Sabrina Sato, Ana Maria Braga, Luísa Sonza e Jão.
Leia mais: Marina Sena se pronuncia sobre não votar no 2º turno: 'Falhei'
No Rio de Janeiro, Fátima Bernardes acompanhou os pais, Amâncio, de 90 anos, e Eunice, de 83, até a seção eleitoral. Ana Maria Braga chegou com o marido, Fábio Arruda, e atendeu fãs após votar. Na Barra da Tijuca, Giulia Costa, Belo, Felipe Neto e Thiago Silva exerceram o direito ao voto.
Em São Paulo, Sabrina Sato, de 45 anos, exibiu o barrigão de sete meses de gestação ao chegar a uma escola próxima à Avenida Paulista. Grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes, a apresentadora escolheu uma camisa branca com as costas à mostra.
Jão, Gaby Amarantos e Luísa Sonza também votaram na capital paulista. Rodrigo Faro compareceu às urnas em Barueri, acompanhado da mulher, Vera Viel. Já Marcus Buaiz esteve em Alphaville com o filho mais velho de seu relacionamento com Wanessa Camargo. Na mesma região, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda também votaram. Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estiveram entre os eleitores. O ator também levou a mãe para votar em São Paulo.
No Rio de Janeiro, Fátima Bernardes acompanhou os pais, Amâncio, de 90 anos, e Eunice, de 83, até a seção eleitoral. Ana Maria Braga chegou com o marido, Fábio Arruda, e atendeu fãs após votar. Na Barra da Tijuca, Giulia Costa, Belo, Felipe Neto e Thiago Silva exerceram o direito ao voto.
Em São Paulo, Sabrina Sato, de 45 anos, exibiu o barrigão de sete meses de gestação ao chegar a uma escola próxima à Avenida Paulista. Grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes, a apresentadora escolheu uma camisa branca com as costas à mostra.
Jão, Gaby Amarantos e Luísa Sonza também votaram na capital paulista. Rodrigo Faro compareceu às urnas em Barueri, acompanhado da mulher, Vera Viel. Já Marcus Buaiz esteve em Alphaville com o filho mais velho de seu relacionamento com Wanessa Camargo. Na mesma região, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda também votaram. Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estiveram entre os eleitores. O ator também levou a mãe para votar em São Paulo.
Sasha Meneghel e João Lucas, Luiza Possi e Zizi Possi, além de Otaviano Costa, participaram da votação. Caco Barcellos apareceu acompanhado da filha, enquanto Helô Pinheiro esteve com a família. Thaila Ayala, André Marques e Flávio Fachel também passaram pelas urnas.
Glória Groove surgiu de mãos dadas com a mãe, Gina Garcia, e o marido, Pedro Lopes. Os três vestiram camisas do Brasil. Branco Mello e Angela, Jonas Sulzbach e Adriane Galisteu também marcaram presença, assim como Leila Pereira, presidente do Palmeiras.
Eliana foi outra apresentadora que votou. Nas redes sociais, ela manifestou apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e compartilhou uma mensagem sobre igualdade racial, educação e combate ao preconceito.
O segundo turno define a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL). Eleitores de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal também escolhem governadores.
Diferentemente do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, a votação deste domingo é destinada aos cargos que não tiveram definição na primeira etapa. Vence quem conquistar a maioria dos votos válidos, sem contar brancos e nulos.
As seções eleitorais funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, e a apuração começa após o encerramento da votação.
Glória Groove surgiu de mãos dadas com a mãe, Gina Garcia, e o marido, Pedro Lopes. Os três vestiram camisas do Brasil. Branco Mello e Angela, Jonas Sulzbach e Adriane Galisteu também marcaram presença, assim como Leila Pereira, presidente do Palmeiras.
Eliana foi outra apresentadora que votou. Nas redes sociais, ela manifestou apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e compartilhou uma mensagem sobre igualdade racial, educação e combate ao preconceito.
O segundo turno define a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro (PL). Eleitores de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal também escolhem governadores.
Diferentemente do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, a votação deste domingo é destinada aos cargos que não tiveram definição na primeira etapa. Vence quem conquistar a maioria dos votos válidos, sem contar brancos e nulos.
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