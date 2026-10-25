Arthur Aguiar - Reprodução / Instagram

Arthur Aguiar Reprodução / Instagram

Publicado 25/10/2026 12:08 | Atualizado 25/10/2026 12:49

Arthur Aguiar , de 37 anos, usou as redes sociais, neste sábado (24), para explicar por que precisou apagar uma enquete sobre o segundo turno das Eleições 2026. O ator e campeão do "BBB 22" foi alertado por uma seguidora de que esse tipo de publicação é proibido durante o período de campanha eleitoral.

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"Tive que apagar a última enquete. Não sabia que era proibido fazer esse tipo de enquete hoje. Fui alertado por uma seguidora. Obrigado por ter me falado", justificou o artista em seu perfil no Instagram.



De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquetes relacionadas às eleições estão proibidas desde 16 de agosto, quando teve início a propaganda eleitoral. Diferentemente das pesquisas, essas consultas contam com a participação espontânea dos eleitores, sem critérios científicos ou definição de amostra.



A Justiça Eleitoral pode determinar a retirada desse tipo de conteúdo. Caso uma enquete seja apresentada como pesquisa eleitoral, os responsáveis também podem sofrer penalidades previstas na legislação. Não há informação de que Arthur tenha sido alvo de alguma medida judicial.

"Tive que apagar a última enquete. Não sabia que era proibido fazer esse tipo de enquete hoje. Fui alertado por uma seguidora. Obrigado por ter me falado", justificou o artista em seu perfil no Instagram.De acordo com as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enquetes relacionadas às eleições estão proibidas desde 16 de agosto, quando teve início a propaganda eleitoral. Diferentemente das pesquisas, essas consultas contam com a participação espontânea dos eleitores, sem critérios científicos ou definição de amostra.A Justiça Eleitoral pode determinar a retirada desse tipo de conteúdo. Caso uma enquete seja apresentada como pesquisa eleitoral, os responsáveis também podem sofrer penalidades previstas na legislação. Não há informação de que Arthur tenha sido alvo de alguma medida judicial.

Clima de reconciliação

Além do episódio eleitoral, a vida amorosa de Arthur voltou a chamar atenção. No mesmo sábado, o ator apareceu ao lado de Jheny Santucci, de 26 anos, em meio aos rumores de reconciliação. Grávida de Valentina, a influenciadora mostrou um momento descontraído dos dois durante o trajeto para um hospital.



"Eu tô aqui irritada, que eu tô morrendo de fome, e eu com fome sou mau-humor puro", contou Jheny, que precisava ficar em jejum para realizar um exame de curva glicêmica.



Arthur brincou que os funcionários do laboratório deveriam ter medo dela. "Nossa, eu vou comer tudo que tiver, vou dar prejuízo", respondeu a influenciadora.



Durante a conversa, Jheny chamou o ator de "mô". Os dois também falaram sobre a possibilidade de aumentar a família. "A próxima tem que ser menino", sugeriu Arthur. "Que próxima, menino?", rebateu ela, aos risos.



A aproximação acontece semanas depois de Jheny anunciar, no dia 5 de outubro, o fim do relacionamento. Os dois oficializaram a união civil em junho deste ano.



Dias depois da separação, seguidores perceberam que a influenciadora havia atualizado a biografia do Instagram com a frase "Casada com Arthur Aguiar", o que levantou suspeitas de reconciliação.



Os dois já são pais de Gabriel, de dois anos, e esperam Valentina. Arthur também é pai de Sophia, de sete anos, fruto do antigo relacionamento com Maíra Cardi.