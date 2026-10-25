Thaíde definiu Maíra Charken como um dos principais alvos para a próxima roça de 'A Fazenda 18'Reprodução / Instagram
Durante uma conversa sobre a próxima formação, o rapper contou que estava repensando sua estratégia de indicação. "Estou pensando em não votar nela (Darlin). Não colocar ela (Darlin) no banco, colocar a Maíra. Porque a Maíra é o elo fraco. Se ela (Maíra) for para roça, ela (Maíra) não volta", declarou.
Antes disso, o rapper havia apontado Darlin Ferrattry como sua escolha. "A Darlin já sabe que eu vou votar nela. Ela já sabe disso", afirmou em momento anterior, quando ainda não havia pensado em Maíra como uma possível indicação estratégica para a roça.
Depois de ganhar a prova, Thaíde definiu que Franciele Almeida, Mônica Fonseca e Rikardo Negro o acompanhariam ao Rancho do Fazendeiro. Diante da escolha, Darlin e Ariela Carasso ironizaram que estavam prontas para ir para os aposentos de Thaíde.
Uma das provocações ocorreu quando Darlin afirmou que sua foto estaria no espaço de qualquer forma, por meio dos alvos e dardos. Thaíde então deixou clara a falta de afinidade com as peoas. "Nem gosto de vocês para começo de conversa!", disparou.
Darlin respondeu que era justamente isso que queria ouvir. "Agora você falou a verdade, obrigada. Agora o Brasil todo sabe que ele não gosta da gente", rebateu.
As duas participantes, Darlin e Maíra, também já protagonizaram brigas e discussões entre si ao longo do programa. Durante a dinâmica, Maíra chamou a cama da adversária de “covil” e a acusou de circular entre os grupos para colher informações e “apunhalar os aliados pelas costas”. Revoltada, Darlin virou as costas para a atriz e rebateu: “Você é porca!”.