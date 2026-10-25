Amaury concilia desafios da deficiência auditiva com o trabalho na TVReprodução / Instagram
"Eu sou surdo, pessoa com deficiência bilateral progressiva. Faço uso de aparelhos auditivos atrás da orelha e intracanal, dentro do ouvido", explicou.
O artista também falou sobre a importância dos dispositivos para exercer a profissão e demonstrou preocupação com o futuro da carreira. "Sem esses aparelhos eu não consigo trabalhar. Daqui a um tempo eu vou ser surdo completamente e não vou poder seguir fazendo o que eu mais amo, que é estar atuando no palco, no teatro, no cinema, como faço ao longo de 30 anos", declarou.
Esta não é a primeira vez que Amaury aborda o assunto publicamente. Em março de 2025, ele contou aos seguidores como percebeu os primeiros sinais da perda auditiva. Na época, relatou dificuldades para ouvir conversas rápidas e compreender sons em ambientes barulhentos. "Eu demorei a buscar ajuda, mas quando fui ao médico eu descobri uma perda auditiva gradual. Foi um choque no início, fiquei um pouquinho triste, mas também tive a chance de agir rápido", recordou.
Apesar do susto inicial, o ator destacou que o diagnóstico e o uso dos aparelhos trouxeram mudanças positivas para sua rotina pessoal e profissional. "Hoje, com meus aparelhos auditivos, eu recuperei a minha qualidade de vida, a minha autoestima, eu ouço com clareza e aproveito os momentos de trabalho com mais confiança", afirmou na ocasião.
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Carreira na televisão
Em 2024, ele integrou o elenco de "Volta por Cima" e participou da "Dança dos Famosos", competição na qual conquistou o segundo lugar.
Formado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e pela Royal Academy Dance Brasil, o ator também construiu uma trajetória no teatro, na dança, na preparação de elenco e na direção. Atualmente, concilia os desafios da deficiência auditiva com o trabalho na televisão.
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