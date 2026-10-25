Amaury concilia desafios da deficiência auditiva com o trabalho na TV - Reprodução / Instagram

Amaury concilia desafios da deficiência auditiva com o trabalho na TVReprodução / Instagram

Publicado 25/10/2026 13:31

No ar na novela "Por Você", da TV Globo, Amaury Lorenzo , de 41 anos, abriu o coração sobre sua deficiência auditiva bilateral progressiva. O ator, que interpreta o professor Lucas na trama das 19h, publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado (24), e revelou que pode perder completamente a audição no futuro.

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"Eu sou surdo, pessoa com deficiência bilateral progressiva. Faço uso de aparelhos auditivos atrás da orelha e intracanal, dentro do ouvido", explicou.



O artista também falou sobre a importância dos dispositivos para exercer a profissão e demonstrou preocupação com o futuro da carreira. "Sem esses aparelhos eu não consigo trabalhar. Daqui a um tempo eu vou ser surdo completamente e não vou poder seguir fazendo o que eu mais amo, que é estar atuando no palco, no teatro, no cinema, como faço ao longo de 30 anos", declarou.



Esta não é a primeira vez que Amaury aborda o assunto publicamente. Em março de 2025, ele contou aos seguidores como percebeu os primeiros sinais da perda auditiva. Na época, relatou dificuldades para ouvir conversas rápidas e compreender sons em ambientes barulhentos. "Eu demorei a buscar ajuda, mas quando fui ao médico eu descobri uma perda auditiva gradual. Foi um choque no início, fiquei um pouquinho triste, mas também tive a chance de agir rápido", recordou.



Apesar do susto inicial, o ator destacou que o diagnóstico e o uso dos aparelhos trouxeram mudanças positivas para sua rotina pessoal e profissional. "Hoje, com meus aparelhos auditivos, eu recuperei a minha qualidade de vida, a minha autoestima, eu ouço com clareza e aproveito os momentos de trabalho com mais confiança", afirmou na ocasião.

"Eu sou surdo, pessoa com deficiência bilateral progressiva. Faço uso de aparelhos auditivos atrás da orelha e intracanal, dentro do ouvido", explicou.O artista também falou sobre a importância dos dispositivos para exercer a profissão e demonstrou preocupação com o futuro da carreira. "Sem esses aparelhos eu não consigo trabalhar. Daqui a um tempo eu vou ser surdo completamente e não vou poder seguir fazendo o que eu mais amo, que é estar atuando no palco, no teatro, no cinema, como faço ao longo de 30 anos", declarou.Esta não é a primeira vez que Amaury aborda o assunto publicamente. Em março de 2025, ele contou aos seguidores como percebeu os primeiros sinais da perda auditiva. Na época, relatou dificuldades para ouvir conversas rápidas e compreender sons em ambientes barulhentos. "Eu demorei a buscar ajuda, mas quando fui ao médico eu descobri uma perda auditiva gradual. Foi um choque no início, fiquei um pouquinho triste, mas também tive a chance de agir rápido", recordou.Apesar do susto inicial, o ator destacou que o diagnóstico e o uso dos aparelhos trouxeram mudanças positivas para sua rotina pessoal e profissional. "Hoje, com meus aparelhos auditivos, eu recuperei a minha qualidade de vida, a minha autoestima, eu ouço com clareza e aproveito os momentos de trabalho com mais confiança", afirmou na ocasião.

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Carreira na televisão

Com mais de 30 anos de dedicação às artes, Amaury Lorenzo ganhou projeção nacional ao interpretar Ramiro na novela "Terra e Paixão", exibida em 2023. O personagem conquistou o público e rendeu ao artista o prêmio de Revelação do Ano no "Melhores do Ano", da TV Globo.



Em 2024, ele integrou o elenco de "Volta por Cima" e participou da "Dança dos Famosos", competição na qual conquistou o segundo lugar.



Formado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e pela Royal Academy Dance Brasil, o ator também construiu uma trajetória no teatro, na dança, na preparação de elenco e na direção. Atualmente, concilia os desafios da deficiência auditiva com o trabalho na televisão.