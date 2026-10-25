Micael Borges criticou vídeo de Juliano Floss, que reflete sobre como padrões estruturais de masculinidade podem levar à violência de gênero contra mulheresReprodução / Instagram
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No vídeo, Juliano citou ideias como “engolir o choro”, não demonstrar medo e responder conflitos com gritos ou agressões. “O homem aprende desde cedo que, para ser respeitado, a gente precisa demonstrar força (...) precisa impor medo nos outros”, afirmou. Na sequência, disse que essa visão pode ultrapassar o campo individual e colocar pessoas ao redor em risco.
Micael respondeu nos stories ao assistir à publicação e levou a discussão para situações do cotidiano. “Acabei de ver o vídeo. O que é ser homem? É estar chovendo pra car*lho, o chuveiro não está esquentando e tu tem que ver se a p*rra do gás acabou. Isso é ser homem”, disse.
Depois, questionou diretamente o influenciador: “Você sabe trocar uma resistência de chuveiro?”.
Micael lista o que considera 'ser homem'
Em outro comentário, Micael ampliou a resposta. “Ser homem é não abrir a câmera frontal do celular e perguntar o que é ser homem, transformando isso em um conteúdo pop”, escreveu.
Na lista, ele citou fazer compras, colocar roupa para lavar, preparar o café da manhã do filho, trocar fraldas, abastecer o carro da esposa e lidar com os dias difíceis da companheira. Também falou sobre reconhecer os próprios erros, esquecer vaidade e orgulho, ligar para a irmã, ajudar idosos e cuidar da família.
“Ser homem é ser artista, famoso, e não se importar com seu look pra ir no supermercado comprar fruta porque é necessário pro seu filho”, acrescentou. Em outro trecho, afirmou: “Ser homem é reconhecer seus erros e buscar melhorar todos os dias”.
Juliano, por sua vez, usou o vídeo para divulgar um episódio do projeto “Revelando”. Na gravação, relacionou modelos de masculinidade à violência de gênero, à presença de armas dentro de casa e à falta de proteção. “Ser homem definitivamente não é sinônimo de andar armado. Essa pode ser a primeira geração de homens que escolhe não passar esse peso adiante”, declarou.