Micael Borges criticou vídeo de Juliano Floss, que reflete sobre como padrões estruturais de masculinidade podem levar à violência de gênero contra mulheres - Reprodução / Instagram

Micael Borges criticou vídeo de Juliano Floss, que reflete sobre como padrões estruturais de masculinidade podem levar à violência de gênero contra mulheresReprodução / Instagram

Publicado 25/10/2026 14:16

Micael Borges, de 37 anos, criticou neste sábado (25) um vídeo de Juliano Floss , de 21, sobre masculinidade. O ator reagiu à reflexão do dançarino, que questionou padrões associados ao que significa “ser homem” e relacionou esse comportamento à violência contra mulheres e crianças.







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No vídeo, Juliano citou ideias como “engolir o choro”, não demonstrar medo e responder conflitos com gritos ou agressões. “O homem aprende desde cedo que, para ser respeitado, a gente precisa demonstrar força (...) precisa impor medo nos outros”, afirmou. Na sequência, disse que essa visão pode ultrapassar o campo individual e colocar pessoas ao redor em risco.



Micael respondeu nos stories ao assistir à publicação e levou a discussão para situações do cotidiano. “Acabei de ver o vídeo. O que é ser homem? É estar chovendo pra car*lho, o chuveiro não está esquentando e tu tem que ver se a p*rra do gás acabou. Isso é ser homem”, disse. No vídeo, Juliano citou ideias como “engolir o choro”, não demonstrar medo e responder conflitos com gritos ou agressões. “O homem aprende desde cedo que, para ser respeitado, a gente precisa demonstrar força (...) precisa impor medo nos outros”, afirmou. Na sequência, disse que essa visão pode ultrapassar o campo individual e colocar pessoas ao redor em risco.Micael respondeu nos stories ao assistir à publicação e levou a discussão para situações do cotidiano. “Acabei de ver o vídeo. O que é ser homem? É estar chovendo pra car*lho, o chuveiro não está esquentando e tu tem que ver se a p*rra do gás acabou. Isso é ser homem”, disse.

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Depois, questionou diretamente o influenciador: “Você sabe trocar uma resistência de chuveiro?”. Depois, questionou diretamente o influenciador: “Você sabe trocar uma resistência de chuveiro?”.

A resposta de Micael recebeu críticas nas redes sociais. Alguns internautas defenderam que o vídeo de Juliano tinha como foco a violência contra mulheres e a discussão sobre padrões de masculinidade. “Lembrando que o vídeo do Juliano é uma parceria com a Revelando contra violência doméstica. O Micael aí foi muito burro”, escreveu um usuário.

Outro comentou: “O Juliano quis dizer sobre os crimes que são cometidos (feminicídio, machismo, homofobia) com a justificativa de ‘isso é coisa de homem’ ou ‘isso não é coisa de homem’”.



Micael lista o que considera 'ser homem'



Em outro comentário, Micael ampliou a resposta. “Ser homem é não abrir a câmera frontal do celular e perguntar o que é ser homem, transformando isso em um conteúdo pop”, escreveu.



Na lista, ele citou fazer compras, colocar roupa para lavar, preparar o café da manhã do filho, trocar fraldas, abastecer o carro da esposa e lidar com os dias difíceis da companheira. Também falou sobre reconhecer os próprios erros, esquecer vaidade e orgulho, ligar para a irmã, ajudar idosos e cuidar da família.



“Ser homem é ser artista, famoso, e não se importar com seu look pra ir no supermercado comprar fruta porque é necessário pro seu filho”, acrescentou. Em outro trecho, afirmou: “Ser homem é reconhecer seus erros e buscar melhorar todos os dias”.



Juliano, por sua vez, usou o vídeo para divulgar um episódio do projeto “Revelando”. Na gravação, relacionou modelos de masculinidade à violência de gênero, à presença de armas dentro de casa e à falta de proteção. “Ser homem definitivamente não é sinônimo de andar armado. Essa pode ser a primeira geração de homens que escolhe não passar esse peso adiante”, declarou.

Ao fim, convidou seus seguidores a assistir ao episódio completo no canal oficial do projeto no YouTube.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa