Flávia Pavanelli exibiu cicatrizes após acidente com box de vidro - Reprodução/Instagram

Flávia Pavanelli exibiu cicatrizes após acidente com box de vidro Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2026 16:37

Flávia Pavanelli, de 28 anos, mostrou pela primeira vez as cicatrizes de um acidente doméstico. Ao segurar o comprovante de votação nos Stories do Instagram neste domingo (25), a influenciadora deixou escapar na imagem as marcas geradas pelo estouro do box de vidro do banheiro ocorrido em setembro.

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Ela comentou a situação após questionamento de um internauta. "O que aconteceu com você, Fla? Sua mãozinha", perguntou. "Ei, gente, vocês são muito queridos! Hoje não é um dia muito apropriado para falar sobre, mas recebi muitas mensagens de vocês preocupados e primeiramente, obrigado pelo carinho", escreveu.

Em seguida, a influenciadora relembrou o acidente e adiantou que pretende contar mais detalhes sobre a recuperação em outro momento. "Lembram do acidente do box? Essas cicatrizes são dos pontos. Eu acabei não mostrando antes porque estava em recuperação. Foi realmente bem profundo, depois quero compartilhar com vocês os cuidados com as cicatrizes".

No dia 18 de setembro, Flávia Pavanelli contou nas redes sociais que se machucou após o box de vidro do seu banheiro estilhaçar em cima dela enquanto tomava banho. A influenciadora sofreu diversas lesões e precisou levar 13 pontos. "Eu só queria tomar banho, lavar meu cabelo. Mas aí ganhei treze pontos, quatro ataduras e um corpo todo ralado de vidro do box que estilhaçou em cima de mim", contou na época.

Além do punho machucado, um dos cortes chegou perto de atingir uma artéria. "Eu não desmaiei nem nada. Foi literalmente descuido, aquilo de você achar que o trilho não está rolando direito no box e você faz uma força. Estou postando isso só para ficar um alerta, principalmente porque é mais comum do que a gente imagina".

A influenciadora preveniu os seguidores sobre os riscos desse tipo de acidente em casa. "É algo que realmente é muito perigoso. Eu tive três cortes bem profundos, graças a Deus eu estou bem. Poderia ter sido muito pior. É um susto horrível", declarou.

Eleições 2026

Assim como Pavanelli, outras celebridades compareceram às urnas neste domingo (25) para participar das eleições. No Rio de Janeiro, Fátima Bernardes acompanhou os pais, Amâncio, de 90 anos, e Eunice, de 83, até a seção eleitoral. Ana Maria Braga chegou com o marido, Fábio Arruda, e atendeu fãs após votar. Na Barra da Tijuca, Giulia Costa, Belo, Felipe Neto e Thiago Silva exerceram o direito ao voto.

O segundo turno define a disputa presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Eleitores de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal também escolhem governadores.