Flávia Pavanelli exibiu cicatrizes após acidente com box de vidro Reprodução/Instagram
Flávia Pavanelli exibe cicatrizes de acidente doméstico
Influenciadora recordou ferimentos após box de vidro estilhaçar ao mostrar comprovante do segundo turno das eleições neste domingo (25)
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