Pedro Sol Blanco - Reprodução/Instagram

Pedro Sol BlancoReprodução/Instagram

Publicado 25/10/2026 16:59

Pedro Sol Blanco, de 41 anos, homenageou a irmã, Lua Blanco , neste último sábado (24). Em publicação nas redes sociais, ele mostrou nova música “Caminhada”, que compôs em memória da atriz. Ela faleceu aos 39, enquanto enfrentava um câncer de intestino. A morte da artista foi anunciada no dia 18 de outubro.

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Na postagem, o cantor falou sobre criação da peça e agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas pela família em apoio ao momento difícil, “Música que fiz ontem de manhã para minha irmã Lua Blanco. ‘Caminhada’. Vou deixar a letra depois nos stories! Obrigado mais uma vez a todas as mensagens e abraços que temos recebido!”, disse.



Em composição, ele retratou a importância da irmã em sua vida e na daqueles que eram próximos à atriz. “A gratidão da sua companhia, na caminhada te chamamos vida. Lua, tua luz nos vivifica. Sempre atenta e alegre com a vida”.



Ele também destacou a dor da perda de Lua, e questionou a razão dela ter partido tão cedo. “Iluminando o escuro que ninguém disfarça. Por que, meu Deus, assim tão cedo? A lagrima da dor ficou pesada. Para todos nós, que aqui ficamos, pela estrada”, cantou. O artista, ainda, terminou a canção falando sobre a trajetória da vida, “A caminhada que se chama vida”. Na postagem, o cantor falou sobre criação da peça e agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas pela família em apoio ao momento difícil, “Música que fiz ontem de manhã para minha irmã Lua Blanco. ‘Caminhada’. Vou deixar a letra depois nos stories! Obrigado mais uma vez a todas as mensagens e abraços que temos recebido!”, disse.Em composição, ele retratou a importância da irmã em sua vida e na daqueles que eram próximos à atriz. “A gratidão da sua companhia, na caminhada te chamamos vida. Lua, tua luz nos vivifica. Sempre atenta e alegre com a vida”.Ele também destacou a dor da perda de Lua, e questionou a razão dela ter partido tão cedo. “Iluminando o escuro que ninguém disfarça. Por que, meu Deus, assim tão cedo? A lagrima da dor ficou pesada. Para todos nós, que aqui ficamos, pela estrada”, cantou. O artista, ainda, terminou a canção falando sobre a trajetória da vida, “A caminhada que se chama vida”.



Falecimento de Lua Blanco



O falecimento da atriz foi comunicado pelo irmão, Daniel Blanco, em publicação nas redes sociais, no dia 18 de setembro. A morte ocorreu em decorrência de um câncer de intestino, também conhecido como colorretal, com metástase.



Em nota, a família informou sobre a perda da artista, e pediu por respeito durante o período, “É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda. Ela se foi em paz, preenchida de amor e com fé plena de que ia direto paras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre”, escreveram.



Lua era conhecida por sua atuação na televisão, música e teatro. Ela ganhou notoriedade por ter interpretado a personagem Roberta na versão brasileira de “Rebelde” (2011), e pela sua participação em produções como “Malhação” (2009) e “A Força do Querer” (2017).



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa





