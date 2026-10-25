Pedro Sol BlancoReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Pedro Sol Blanco, de 41 anos, homenageou a irmã, Lua Blanco, neste último sábado (24). Em publicação nas redes sociais, ele mostrou nova música “Caminhada”, que compôs em memória da atriz. Ela faleceu aos 39, enquanto enfrentava um câncer de intestino. A morte da artista foi anunciada no dia 18 de outubro.
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Na postagem, o cantor falou sobre criação da peça e agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas pela família em apoio ao momento difícil, “Música que fiz ontem de manhã para minha irmã Lua Blanco. ‘Caminhada’. Vou deixar a letra depois nos stories! Obrigado mais uma vez a todas as mensagens e abraços que temos recebido!”, disse.

Em composição, ele retratou a importância da irmã em sua vida e na daqueles que eram próximos à atriz. “A gratidão da sua companhia, na caminhada te chamamos vida. Lua, tua luz nos vivifica. Sempre atenta e alegre com a vida”.

Ele também destacou a dor da perda de Lua, e questionou a razão dela ter partido tão cedo. “Iluminando o escuro que ninguém disfarça. Por que, meu Deus, assim tão cedo? A lagrima da dor ficou pesada. Para todos nós, que aqui ficamos, pela estrada”, cantou. O artista, ainda, terminou a canção falando sobre a trajetória da vida, “A caminhada que se chama vida”.

Falecimento de Lua Blanco

O falecimento da atriz foi comunicado pelo irmão, Daniel Blanco, em publicação nas redes sociais, no dia 18 de setembro. A morte ocorreu em decorrência de um câncer de intestino, também conhecido como colorretal, com metástase.

Em nota, a família informou sobre a perda da artista, e pediu por respeito durante o período, “É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda. Ela se foi em paz, preenchida de amor e com fé plena de que ia direto paras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre”, escreveram.

Lua era conhecida por sua atuação na televisão, música e teatro. Ela ganhou notoriedade por ter interpretado a personagem Roberta na versão brasileira de “Rebelde” (2011), e pela sua participação em produções como “Malhação” (2009) e “A Força do Querer” (2017).
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Leticia Pessoa


 