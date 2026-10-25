Carla Perez e Xanddy festejaram 25 anos de casamento - Reprodução/Instagram

Carla Perez e Xanddy festejaram 25 anos de casamento Reprodução/Instagram

Publicado 25/10/2026 18:27

Carla Perez usou as redes sociais neste domingo (25) para celebrar as Bodas de Prata com Xanddy . A apresentadora compartilhou registros de uma cerimônia realizada para renovar os votos de 25 anos do casamento com o artista.

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"Vinte e cinco anos do nosso primeiro SIM. Chegamos às nossas Bodas de Prata. Imagina como está o meu coração... Transbordando de alegria por celebrar mais um ano da minha vida ao seu lado, meu amor. E não é um simples 'sim'. É sim para dormir e acordar todos os dias ao lado da mesma pessoa. É sim para admirar você dormindo só mais um pouquinho, mesmo que você veja essa cena mais vezes...", iniciou o texto.

A ex-dançarina do É o Tchan reafirmou o desejo de seguir construindo um futuro junto do marido. "Meu amor, eu quero envelhecer ao seu lado. Quero continuar segurando a sua mão em cada novo capítulo que Deus escrever pra nós. Que o Senhor continue sendo o centro da nossa história e nos permita viver muitos anos realizando sonhos, sem jamais soltarmos a mão um do outro. E, se eu pudesse escolher de novo... eu diria SIM. Mil vezes SIM. Porque, depois de 25 anos, eu continuo escolhendo você".

Xanddy também fez uma declaração de amor para Carla Perez e falou sobre o primeiro encontro do casal. "Bodas de prata. 25 de outubro de 1999, eu te conheci pessoalmente. Me apaixonei no mesmo instante. O nosso destino já estava traçado. Era genuíno, era puro, Deus sabe. 25 de outubro de 2001, nosso casamento. Milhões testemunharam o nosso SIM, a nossa aliança. Dois jovens, o mundo pela frente, dando os primeiros passos na caminhada a dois", recordou.

O cantor mencionou os desafios enfrentados ao lado da mulher durante os anos de união. "Mesmo sem sabermos tudo o que iríamos enfrentar, nos entregamos, deixamos a força do que sentíamos nos guiar. Vencemos fases, sorrimos, choramos, mas sempre com certezas, raras vezes com dúvidas. Aqui estamos, há 27 anos percorrendo a rota que Deus nos preparou, nos presenteou. Como eu tenho orgulho do nosso caminho, de cada passo e de cada escolha! É muito boa e leve a sensação do acerto. Você é a minha melhor escolha, meu amor. Eu não me vejo sem você".

Xanddy aconselhou outros casais sobre as dificuldades da vida a dois. "Essa caminhada é desafiadora. Tem flores e espinhos, tem sol e chuva, calor e frio, tem luz e, às vezes, escuridão. Mantenham a esperança, sempre voltem ao ponto de partida. Esse é o segredo: manter a chama acesa. O amor é paciente, bondoso, compreensivo e respeitoso. Amor meu, eu prometo continuar te amando, cuidando de você, te honrando e respeitando até a eternidade. Obrigado por ser tão especial na minha vida e por compartilhar comigo essa jornada. Tenho muito orgulho do que somos", finalizou.

