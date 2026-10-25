Thiago Servo relembrou separação da dupla com Thaeme - Reprodução de vídeo

Thiago Servo relembrou separação da dupla com Thaeme Reprodução de vídeo

Publicado 25/10/2026 20:52

A participação de Thiago Servo no "Tem Base Podcast" trouxe revelações inéditas sobre o desentendimento que causou o fim da dupla com Thaeme . Em trecho que viralizou nas redes sociais, o cantor explicou que o conflito teve início por causa de uma divergência sobre a gravação da música "Foi Daquele Jeito", lançada em 2013.

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"Foi por causa de ego também. Da minha parte também, muito, ego idiota. O principal, onde começou o problema mesmo de Thaeme & Thiago. Ela pegou e falou assim: 'Ah, Thiago, o que que meus filhos, os meus netos vão pensar, falando tapa na bunda, na cara... eu não quero gravar'", relembrou.

O artista sugeriu que a canção fosse lançada como um projeto especial de carnaval. Ele cuidou pessoalmente do arranjo em um estúdio de Londrina junto de outros músicos e sem a participação do escritório da dupla. "Eu falei: 'Vamos fazer o seguinte, vamos gravar, eu faço a primeira, na mão só você não botar tanta sua cara, você vem e a gente fala com a música que a gente gravou de brincadeira pro Carnaval'".

Segundo o cantor Thiago, a faixa teve o lançamento alterado pelo escritório responsável pela carreira da dupla e acabou gravada por Fernando e Sorocaba. A quebra do combinado foi o ponto crítico para que ele decidisse desfazer a parceria com Thaeme.

"Do nada aparece a música no YouTube com participação do Lucas Lucco. [...] Só que a gente não conversou nada. [...] Só que eu estava com tanta raiva que eu acreditava na música, que daí eu mandei tirar do ar. Derrubar todos os vídeos deles", contou.

O artista esclareceu que o atrito não envolvia Thaeme, mas sim os profissionais focados no gerenciamento da carreira. Ele destacou, ainda, que poderia ter agido de forma diferente na época. "Hoje, eu pensando, às vezes por mais que você tá certo num ponto de vista, entende? Podia ser um pouco mais maleável”, avaliou.



Ao mencionar Sorocaba, Thiago palpitou sobre o possível pensamento do sertanejo ao gravar a faixa. "Sou o empresário desse menino, eles não estão querendo... a menina não tá querendo gravar música. A música é uma música boa pra caramba. O Thiago é meu irmão", imaginou.



Versão de Thaeme



Thame comentou sobre a separação da dupla em entrevista ao "Sensacional", da RedeTV!, exibida em fevereiro deste ano. De acordo com a cantora, a música ia contra a identidade e imagem que ela buscava consolidar para a dupla. Ela também contou Daniel estranhou a escolha musical e revelou que sempre enxergou os artistas como uma referência de música adequada para as filhas ouvirem.