Luana Piovani tece críticas a Neymar - Reprodução/Instagram

Luana Piovani tece críticas a NeymarReprodução/Instagram

Publicado 25/10/2026 19:52

A artista resgatou vídeo no qual aparece Neymar em momento de tensão com o outro atleta, e reprovou ação de jogador. "Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem”, disse. Ela, ainda, teceu críticas à companheira dele, Bruna Biancardi, de 32, mãe das duas filhas do jogador, Mavie, de 3, e Mel, de 1, “Culpa da mãe. Otária de carteira assinada. Segue cavando a cova que o pai dele cavou. Decadência satisfatória".O desentendimento entre os dois futebolistas ocorreu durante partida entre o Santos F. C., time de Neymar, e o Esporte Clube Bahia, time de Nestor, neste último sábado (24), que resultou em um empate. O conflito se deu após o jogador do Santos jogar a bola em direção ao adversário, que havia caído. Assim, gerando uma troca de ofensas e confusão em campo, que resultaram em um cartão vermelho ao Neymar.Depois dos comentários da atriz, Bruna Biancardi se manifestou entre os comentários de um post de um perfil sobre entretenimento nas redes sociais. A influenciadora acusou Piovani de atacar outras mulheres, e recomendou que ela fizesse terapia.Ela pediu para que a artista não direcionasse seus comentários a ela e suas filhas, “Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja para falar das minhas filhas ou de mim”, afirmou.Biancardi também desaprovou posicionamento de Piovani, e indicou que ela resolvesse a desavença diretamente com Neymar, “Feminista de merda, que todo dia vive atacando mulheres que não tem absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas. Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa”.A influenciadora, ainda, falou para que a atriz procurasse ajuda profissional, “E vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá! Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo para falar da vida dos outros", completou.