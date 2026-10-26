Maurício Mattar e Shay Dufau se casaram após dez anos juntosReprodução/Instagram
Maurício Mattar oficializa união com Shay Dufau
Pais de Ilha, casal reuniu familiares e amigos em comemoração íntima realizada na Região Serrana do Rio
Carreira
Flora Cruz relata dificuldades para reconhecer corpo após perder 50 kg
Filha de Arlindo Cruz fala sobre flacidez, autoestima e comparação nas redes sociais e revela que pretende fazer cirurgias reparadoras
Simone Mendes atualiza estado de saúde após cirurgia nas coxas
Cantora mostrou as pernas enfaixadas e contou que ainda precisa de repouso após procedimento para retirar o excesso de pele
Pai de Lua Blanco agradece apoio: 'Coração quebrado'
Billy Blanco Jr ressaltou a importância do carinho dos fãs após a morte da filha; atriz foi vítima de um câncer no intestino
Shawn Mendes e Bruna Marquezine surgem aos beijos em novos cliques
Cantor e atriz aproveitaram o passeio ao ar livre em clima de romance junto com a cachorrinha da artista, Chihiro, da raça Poodle Toy
Celso Freitas anuncia aposentadoria após 56 anos de carreira na TV
Jornalista, que teve passagens por Globo, Record e SBT News, diz que quer aproveitar mais a vida fora do trabalho
Grávida, Tati Machado mostra preparativos para a chegada do filho
Apresentadora passou as roupinhas e planejou os próximos passos da organização enquanto aguarda a chegada do filho, que se chamará Rafael
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