Maurício Mattar e Shay Dufau se casaram após dez anos juntos - Reprodução/Instagram

Maurício Mattar e Shay Dufau se casaram após dez anos juntosReprodução/Instagram

Publicado 26/10/2026 11:36

Maurício Mattar , de 62 anos, se casou com Shay Dufau, de 37, em cerimônia intimista realizada no domingo (25) em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Imagens da celebração foram compartilhadas nas redes sociais pela filha do ator, Petra Mattar, fruto do antigo relacionamento com a empresária Fabiana Sá.

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A influenciadora escolheu um vestido longo na cor lilás para o evento e posou com o artista antes da subida ao altar. "Dia de casar o papai", escreveu na legenda. Em outro clique, Petra mostrou detalhes da decoração. Ela fez uma selfie em frente ao espelho com a frase "Bem-vindos ao nosso casamento".

A herdeira de Maurício Mattar também brincou sobre a dificuldade para arrumar o filho, Makai, de 3 anos. "Vocês não estão entendendo o que foi colocar essa roupa nele. Ele não parou quieto um segundo, nem desamassar deu tempo", contou.

Além de Petra, o artista também é pai de Luã Yvys, do antigo casamento com a cantora Elba Ramalho; Rayra Gracie, do envolvimento com Flávia Gracie; e Ilha, da atual relação com Shay Dufau.

Carreira



Maurício Mattar retornou às novelas em "Por Você", trama que ocupa a faixa das 19h da TV Globo. O ator dá vida a Junqueira, investidor e dono da Rede Saúde Integral. É aliado de Vanessa, interpretada por Alinne Moraes, na manutenção da presidência do Hospital & Maternidade Luz e ajuda a vilã na obsessão contra Bela (Sheron Menezzes).

O folhetim marca a volta do ator à emissora após integrar o elenco de "O Profeta" (2006/2007), em que viveu Henrique Nogueira, personagem descrito como sedutor, ambicioso e mulherengo. A estreia no canal ocorreu em 1985, em "Roque Santeiro". Na trama, viveu João Ligeiro, personagem que abriu caminho para uma sequência de trabalhos de destaque na TV Globo.

Entre as novelas mais lembradas de sua carreira está "A Viagem" (1994), em que interpretou Téo, um dos personagens centrais da história. O papel ganhou popularidade por conta dos conflitos emocionais e das relações intensas retratadas ao longo da trama.

Maurício também esteve em produções como "Rainha da Sucata" (1990), "Pedra sobre Pedra" (1992) e "O Fim do Mundo" (1996). Já em "A Padroeira" (2001), encarou o primeiro grande vilão de sua trajetória na televisão ao interpretar Dom Fernão de Avelar.

Com uma trajetória consolidada na televisão brasileira, Maurício Mattar se destacou ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000 por personagens intensos, românticos e também antagonistas marcantes. O ator construiu uma carreira ligada a novelas de grande audiência, o que fez dele um dos rostos mais populares da dramaturgia nacional.